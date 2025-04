Xavi al posto di Allegri: il club ha chiuso nell’ombra

Xavi e Allegri, nomi importanti per una panchina di lusso: sembra proprio che il club in questione abbia chiuso per il nuovo allenatore nell’ombra

Trattative poco pubblicizzate ma chiare e concise, per arrivare dritti al punto. C’è un tourbillon di allenatori che possono accasarsi la prossima estate e tra questi anche Massimiliano Allegri, accostato in Italia sia al Milan che alla Roma, ultimamente.

Tutti i club arabi sono ricchi, per definizione, ma alcuni più di altri. Anche all’interno della Saudi Pro League esistono le tradizioni e i rapporti di forza, economici e tecnici. Tra le squadre con maggiore spessore sotto ogni punto di vista c’è anche l’Al-Hilal, il club di Milinkovic-Savic e Koulibaly, tanto per citare due vecchie conoscenze della Serie A. Un parterre de rois che comprende anche altri campioni diventati famosi in Europa (Renan Lodi, Bono, Malcom, Mitrovic) e un allenatore di grande esperienza internazionale come Jorge Jesus.

Il portoghese ha ottenuto un enorme successo con l’Al Hilal negli ultimi anni, ma in quest’ultima stagione le cose non stanno andando per il verso giusto. La dirigenza vuole invertire la rotta e sta pensando di esonerare il tecnico. Attualmente l’Al-Hilal è in svantaggio di cinque punti rispetto all’Al Ittihad in cima alla classifica della Saudi Roshen League, con sole otto partite rimaste alla fine della stagione. Inoltre sono anche qualificati per i quarti di finale dell’AFC Champions League, quindi non proprio malissimo, ma per i campioni in carica è comunque una delusione.

Xavi e Allegri come successori di Jorge Jesus: si decide per la panchina dell’Al-Hilal

Per capire le grandi ambizioni dell’Al-Hilal, come riportato da Goal.com, per sostituire Jorge Jesus si fanno due nomi in particolare: Xavi Hernandez e Massimiliano Allegri. L’ex tecnico del Barcellona sembra essere in vantaggio in questa corsa e potrebbe arrivare alla firma molto presto. Allegri era stato accostato ad una panchina araba già negli scorsi mesi, quando si parlava addirittura di Cioffi come suo collaboratore, che poteva iniziare il lavoro in anticipo rispetto al suo sbarco. La volontà del livornese sarebbe quella di tornare in sella ad una squadra italiana, ma finora non sembrano ancora arrivate chiamate concrete.

Milan e Roma sono sempre stati i club più interessati a lui, almeno sulla carta, ma a forza di aspettare il tempo sta scadendo. Chissà se dovesse arrivare una chiamata concreta da Riyadh come reagirebbe oggi Max Allegri.