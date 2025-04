Tonali alla Juve: la clausola UFFICIALE ha chiuso il cerchio

Ecco le utlime in merito al chiacchierato futuro di Sandro Tonali, attualmente nella lista dei desideri di mezza Europa

Nel caso in cui qualcuno se lo fosse dimenticato, la serata di ieri ha permesso all’Europa intera di ricordare le qualità fuori dal comune di uno dei gioielli più preziosi prodotti dal vivaio giovanile della penisola.

Stiamo naturalmente parlando di Nicolò Barella, il quale, nel match con i bavaresi di Vincent Kompany, ha confermato la sua preziosa capacità di di abbinare una tecnica sopraffina ad un’intensità solitamente appannaggio esclusivo di quei calciatori relegati alla fase di copertura. L’inestimabile gemma nerazzurra, tuttavia, non è l’unica a disposizione di mister Spalletti in nazionale, dato che tra i centrocampisti azzurri vi è anche Sandro Tonali.

L’ex promessa rossonera è comparso più volte sulle prime pagine dei quotidiani nazionali e internazionali a causa delle noti vicissitudini avute con il gioco d’azzardo e le scommesse, ma, adesso, la sua intenzione è quella di tornare a far parlare di se attraverso le stesse prodezze che una manciata di stagioni fa lo resero tra i giovani più promettenti e richiesti del panorama calcistico europeo.

Colpiscono in tal senso i recenti aggiornamenti emersi sul suo avvenire calcistico, che, secondo le ultime, sarà ben lontano dal centro sportivo del Newcastle.

Tonali mania in Europa: il Newcastle è pronto all’addio

Tonali ha fame di riscatto e, secondo quanto affermato dal suo agente, la prospettiva di tornare in terra natia non è semplicemente un’ipotesi, ma una certezza cementata nel profondo del centrocampista classe 2000.

Un desiderio che, considerando l’ormai dichiarata volontà di Tonali di abbandonare il Newcastle nella prossima sessione di mercato e la rinomata passione che i vertici della Juventus nutrono nei suoi confronti, potrebbe esaudirsi prima del previsto.

Tuttavia, secondo quanto emerso di recente e diffuso da Team Talk, vi è anche da considerare la particolare passione che Real Madrid e Manchester City avrebbe coltivato per l’ex Milan delle ultime settimane, vista l’età di nascita segnata sulla carta d’identità di Luka Modric e l’addio già programmato di Kevin De Bruyne.

Ciò che è certo è la presa di coscienza da parte del Newcastle che, secondo quanto emerso di recente, avrebbe già confermato la propria intenzione di pagare la clausola di 70 milioni di euro fissata dal Crystal Palace per Eberechi Eze, ovvero il nome in cima alla lista per i potenziali sostituti di Tonali.