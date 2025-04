Ancelotti alla Roma, UFFICIALE: l’hanno già esonerato

Sul possibile approdo di Ancelotti alla Roma bisogna registrare una decisione importante.

Dopo sette vittorie consecutive, di fatto, la Roma ha ottenuto ‘solo’ un pareggio contro la Juventus. Domenica sera, infatti, i giallorossi hanno pareggiato per 1-1 contro la ‘Vecchia Signora’ guidata da Igor Tudor.

Archiviato il match contro la Juventus, di fatto, la Roma ha di fronte a sé la gara più sentita della Capitale. Domenica sera, infatti, gli uomini di Claudio Ranieri sfideranno la Lazio di Marco Baroni. Tuttavia, oltre che per la storica rivalità tra le due squadre, questa stracittadina è importantissima anche ai fini della classifica.

Roma e Lazio, infatti, sono in piena lotta per cercare di staccare il pass per la prossima edizione della Champions League. Tuttavia, in attesa del derby contro i biancocelesti, in casa giallorossa bisogna registrare una novità importante su chi prenderà il posto di Claudio Ranieri.

Nuovo allenatore Roma, ecco chi vogliono i tifosi giallorossi: il sondaggio

I tifosi della Roma, tramite un sondaggio sulla pagina facebook di asromalive.it, vogliono Carlo Ancelotti alla guida della loro squadra del cuore. L’attuale allenatore del Real Madrid, infatti, è stato nettamente il profilo scelto dai nostri lettori.

Mentre al secondo posto, con una distanza abissale da Carlo Ancelotti, c’è Massimiliano Allegri. Nell’ultimo gradino del podio, invece, c’è chi spera in un ritorno di Daniele De Rossi. Da segnalare i pochissimi voti per Gian Piero Gasperini , appena quinto in speciale graduatoria.