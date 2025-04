Offerta choc a Gasperini: Roma-Juve non è ancora finita

Clamorosa indiscrezione sul futuro del tecnico di Grugliasco: la sfida tra giallorossi e bianconeri si sposta sul mercato delle panchine

Lungi dall’esser finito – forse la festa non è nemmeno arrivata a metà – il valzer delle panchine continua ad animare le cronache sportive al di là dei risultati di campo. Che pure dovrebbero aver dato delle indicazioni, sebbene parziali.

Oltre al giudizio, unanime e condiviso dalla totalità degli addetti ai lavori nonché dalla piazza giallorossa tutta, sullo straordinario lavoro svolto da Claudio Ranieri dal suo arrivo a Roma – i giallorossi sono imbattuti da 15 gare, conservando il primato di squadra italiana con più punti fatti nell’anno solare 2025 – le ultime due giornate di campionato hanno anche detto che l’impatto di Igor Tudor sulla panchina della Juve è stato assolutamente positivo. Almeno per ora.

Dopo la vittoria contro il sempre ostico Genoa, il croato ha guidato la ‘Vecchia Signora’ ad una prestazione gagliarda contro una delle squadre più in forma del campionato, sebbene priva del suo fuoriclasse, nonché ex bianconero, Paulo Dybala.

La Juve resta quindi in piena corsa per un posto in Champions, conditio sine qua non per il rinnovo automatico dell’ex allenatore di Lazio e Verona, già certo di guidare i piemontesi anche nel Mondiale per Club che si svolgerà da metà giugno a metà luglio.

Come noto però, la proprietà bianconera si è riservata il diritto di invalidare il pur valido allungamento del contratto di Tudor pagando una penale di soli 500mila euro. Secondo parecchi addetti ai lavori, a prescindere dal cammino del mister slavo, la Juve sarebbe già intenzionata a chiamare al cospetto un tecnico di grido.

Gasperini, c’è l’offerta della Roma: Juve beffata

Il sogno dei tifosi resta Antonio Conte, mentre il desiderio (supposto) di Gian Piero Gasperini sarebbe quello di tornare nel club di cui ha vestito la maglia da giocatore e di cui successivamente è stato anche allenatore delle Giovanili (fino alla Primavera inclusa) per ben 9 anni. Già, così si è sempre detto a proposito della volontà del tecnico di Grugliasco. Una supposizione che però cozzerebbe ora con la realtà dei fatti, come sostenuto da Edoardo Mecca.

Il noto speaker, nonché eccellente imitatore dei maggiori allenatori italiani, ha infatti lanciato la bomba sul suo profilo X. La Roma sarebbe infatti tornata forte su Gasperini, recapitando al suo entourage un’offerta che avrebbe lusingato non poco l’allenatore.

Offerta molto importante della Roma per Gasperini, che sarebbe molto interessato ad allenare i giallorossi.

Nel calcio come sappiamo può cambiare tutto e succedere qualsiasi cosa ma penso sia il candidato numero uno. — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) April 9, 2025

A dispetto di quanto sostenuto da Claudio Ranieri sull’impossibilità che possa essere Gasperini il suo erede, Ghisolfi e lo stesso Sir Claudio, su indicazione dei Friedkin, non avrebbero ancora mollato la presa sul tecnico. Che, e forse qui risiede la più grande novità, sarebbe molto interessato a prendere le redini della società giallorossa.