Dalla Juve alla Roma: i bianconeri l’hanno già cacciato

Avversari nell’ultimo turno di campionato, bianconeri e giallorossi intrecciano i propri cammini anche sui sentieri del calciomercato

Manca sempre meno al derby della Capitale, che rappresenta un’autentica ultima spiaggia per le speranze della Roma di entrare in zona Champions League. Protagonisti di una rimonta incredibile con Claudio Ranieri alla guida, i giallorossi hanno praticamente l’obbligo di vincere per sorpassare nuovamente in classifica la Lazio e mettere pressione alle altre contendenti per il quarto posto.

Il pareggio interno con la Juventus ha, infatti, rallentato il percorso dei capitolini, ancora una volta incapaci di vincere un big match. A distanza di una settimana arriverà, dunque, l’occasione per riscattarsi. Per riuscirci, ci sarà da sfatare anche il tabù delle stracittadine giocate in trasferta (l’ultima vittoria risale al 2016). Tornando alla sfida con i bianconeri, gli intrecci sul rettangolo verde sono finiti per questa stagione, ma quelli di calciomercato sono appena iniziati.

Cacciato dalla Juve e offerto alla Roma

Nonostante il buon approccio sulla panchina bianconera di Igor Tudor, a fine stagione entrambe le squadre sono pronte a cambiare la propria guida tecnica. La possibilità di entrare in rotta di collisione su alcuni nomi (Gasperini, Mancini e Pioli su tutti) è concreta, ma la scelta del nuovo allenatore non sarà l’unico intrigo che coinvolgerà i due club.

Come è noto, infatti, a fine stagione la Juventus sembra orientata a riscattare solamente Pierre Kalulu tra i giocatori arrivati in prestito. Francisco Conceiçao, Kolo Muani e Renato Veiga sono destinati a lasciare la Continassa, a meno di colpi di scena improvvisi. Ne sono consapevoli anche gli agenti dei tre calciatori che, più o meno nell’ombra, stanno sondando il terreno con altre squadre. In virtù di alcuni abboccamenti consumatisi già lo scorso gennaio, l’entourage del difensore portoghese in particolare ha provato a sondare nuovamente il terreno con la Roma.

Sotto contratto con il Chelsea fino al 30 giugno del 2031, il 21enne di Lisbona difficilmente farà ritorno a Londra per rimanervi. Complice il ritiro dal calcio di giocato di Mats Hummels e la volontà di non confermare Mario Hermoso anche nel caso in cui il Bayer Leverkusen non dovesse riscattarlo, Florent Ghisolfi la prossima estate scandaglierà con attenzione il mercato dei difensori, ma ad oggi Veiga non sembra una priorità.