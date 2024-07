Calciomercato Roma, accordo totale: trattativa chiusa e volo prenotato

Calciomercato Roma, semaforo verde: nelle prossime ore sarà nella Capitale per sottoporsi alle visite mediche di rito ed apporre la firma sul suo contratto

Dopo una prima fase della sessione estiva di calciomercato poco appariscente, la Roma è uscita allo scoperto. Una volta sistemate le corsie esterne, i giallorossi sono chiamati a stringere i tempi anche per l’attaccante. Sfumata la possibilità di mettere le mani su En-Nesyri, i giallorossi hanno virato con convinzione su Artem Dovbyk per il quale hanno messo sul piatto un’offerta superiore ai 30 milioni di euro.

Si prevedono ore infuocate in casa giallorossa: le sorprese sono dietro l’angolo, così come i possibili colpi di scena. Non può essere derubricata come tale, invece, la trattativa che la Roma ha praticamente chiuso con il Djurgardens per Samuel Dahl. Lo sbarco del terzino svedese nella Capitale è previsto domani mattina alle 10.25 a Fiumicino, quando comincerà ufficialmente l’avventura a Roma dell’esterno di piede mancino che tanto ha voluto vestire la maglia giallorossa.

Con il Djurgardens l’accordo era stato blindato da giorni, sulla base di un’intesa complessiva da 4 milioni di euro a cui aggiungere altri due milioni in caso di bonus. Per il calciatore è invece pronto un contratto da un milione di euro più bonus. Dopo essersi sottoposto alle visite mediche di rito, Dahl apporrà la firma sul suo nuovo contratto e si metterà immediatamente a disposizione di Daniele De Rossi. Dopo l’addio di Spinazzola, la Roma sistema la corsia mancina con l’acquisto del jolly svedese, che ha rispedito al mittente diverse proposte ricevute negli ultimi giorni: ha prevalso la voglia di vestire la maglia giallorossa. Per l’inizio della sua nuova esperienza con la maglia della Roma non dovrà attendere a lungo.