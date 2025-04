Addio Svilar, erede nerazzurro: la Roma chiude lo ‘scambio’

Ecco le ultime in merito al nebuloso avvenire di Mile Svilar, sul quale sono emerse novità in merito alla tanto discussa permanenza in giallorosso

La stagione volge al termine e, a prescindere dagli esiti dei vari duelli in classifica, una cosa è certa: la tifoseria giallorossa non potrà di certo dire di essersi annoiata nell’annata in corso. Tra cambi di allenatori, scandali interni, litigi, redenzioni, esoneri inaspettati, esoneri sin troppo attesi, clamorosi ritorni, trionfi e miracoli, non è davvero mancato nulla al popolo capitolino, che ora, tuttavia, vorrebbe prolungare un pò di quel meritato equilibrio garantito nelle ultime settimane da Sir Claudio Ranieri.

Non sarà affatto facile, poiché, con il ritiro definitivo del mister nato a Testaccio, a Trigoria avverrà l’ennesima rivoluzione, che partirà dalla scelta del nuovo allenatore, per poi propagarsi a macchia d’olio sull’organico giallorosso, che nel corso del mercato estivo dovrà plasmarsi intorno alle esigenze del prossimo allenatore giallorosso.

Difficile, se non impossibile, segnalare componenti della rosa realmente al sicuro da tale uragano, poiché, per motivi diversi, nessuno può dirsi realmente indispensabile. Persino Paulo Dybala, considerato dai più come il calciatore più incisivo e dotato dello spogliatoio giallorosso, dovrà fare i conti con gli anni che avanzano e lo spiacevole infortunio rimediato una manciata di giornate fa. Vi è tuttavia una pedina dello scacchiere giallorosso che pareva disattendere tale assunto, ovvero Mile Svilar.

La sensazione è infatti che nessuno negli scorsi mesi tra i corridoi di Trigoria abbia mai spinto per l’addio dell’estremo difensore serbo – capace di salvare la Roma in più di un’occasione -, tuttavia, negli ultimi giorni, pare che anche la certezza relativa alla permanenza dell’ex Benfica abbia iniziato a vacillare a causa di un possibile attrito relativo al rinnovo del contratto. Ecco le ultime.

Addio Svilar? La Roma ha posato gli occhi su Carnesecchi

Dopo aver letteralmente incantato mezza Europa a suon di miracoli tra i pali, Mile Svilar ha comprensibilmente deciso con il proprio entourage di rivedere i termini del contratto che lo lega alla Roma fino al 2027. Per, ora, tuttavia, pare che le due parti stiano ancora lavorando per giungere ad un accordo finale, che possa prolungare l’avventura dell’estremo difensore nella città eterna.

Nelle ultime ore, tuttavia, sono emerse novità relativa ad un possibile interessamento della Roma nei confronti di Marco Carnesecchi, il quale, al pari di Svilar, ha deliziato spettatori e addetti ai lavori nella stagione in corso.

Una notizia, diffusa sul proprio account Twitter da Orazio Accomando, che rivela come nulla sia ancora scontato rispetto alla revisione del contratto di Svilar e dunque alla sua permanenza. Secondo Accomando, infatti, sia Milan che Roma sarebbero pronte e fiondarsi sull’estremo difensore della Dea nel caso in cui i rinnovi di Svilar e Maignan dovessero vacillare.