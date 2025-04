Fatto fuori dalla Juve: nero su bianco Roma

Manca ormai poco all’atteso valzer di panchine che si prepara a coinvolgere numerose big della massima lega italiana. Ecco le ultime su Roma e Juventus

Il valzer di panchine che coinvolgerà gran parte della parte sinistra della classifica è attualmente in fase di allestimento e, nello svolgimento della sua preparazione, è inevitabile che trapelino indiscrezioni sui protagonisti di tale balletto. Non vi è infatti una singola big italiana che può ignorare del tutto le voci in circolazione, dato che nessun allenatore attualmente seduto sulle panchine più blasonate del Bel Paese si può considerare già confermato per il prossimo anno.

Persino il sempre incensato (giustamente) Simone Inzaghi, attualmente in piena corsa per ben tre obiettivi di rilievo, percepisce qualche scossa sulla propria panchina, poiché, nel caso in cui la sua Inter non dovesse alzare neanche un trofeo – o soltanto una consolatoria Coppa Italia – ecco che i complimenti su bel gioco e la raffinata trama tattica potrebbero non bastare ad assicurarsi la permanenza in nerazzurro.

Se persino il tecnico piacentino è sotto esame, figuriamoci per tutti coloro i quali non potranno neanche ambire a trofei importanti per convincere le proprie dirigenze, come Sergio Conceicao e il suo Milan – a cui è rimasta soltanto la Coppa Italia – o Igor Tudor e la sua Vecchia Signora.

Nel caso dei piemontesi, difatti, la sensazione è che il tecnico croato sia stato contattato più che altro per assicurarsi un professionista affidabile che potesse traghettare i bianconeri fino all’estate, nonostante sia sempre da considerare la possibilità che l’ex calciatore bianconero stuzzichi i vertici bianconeri agguantando il quarto posto e portando la sua Juve avanti nel Mondiale per club. Nelle ultime, ore, tuttavia, sono emerse alcune indiscrezioni sulla frenetica ricerca di un prossimo tecnico da parte della società piemontese.

Nuovo allenatore Juve, le ultime: Mancini e Pioli si sono proposti

Nelle ultime settimane se ne sono dette di ogni sul futuro della panchina bianconera. C’è chi è certo che a Torino sbarcherà la frizzante proposta offensiva di Gian Piero Gasperini, chi crede invece che i vertici bianconeri opteranno per il clamoroso ritorno di Antonio Conte – da settimane ai ferri stretti con la società partenopea – e chi, al contrario, ipotizza che sbarcheranno figure inedite come il normalizzatore Pioli o Roberto Mancini, forte della sua esperienza internazionale.

Nelle ultime ore, tuttavia, sul profilo Twitter di Enganche, sono emerse quelle alcune rivelazioni piuttosto impattanti, riguardanti proprio gli ultimi due nomi citati, i quali, tra le altre cose, stanno orbitando anche intorno ad altre piazze, tra le quali spicca senza dubbio la Roma di Sir Claudio (Pioli è attualmente tra i più quotati per la panchina giallorossa).

Secondo l’insider bianconero, difatti, sia Roberto Mancini che Stefano Pioli si sarebbero proposti alla Vecchia Signora, ma, quest’ultima, avrebbe declinato l’offerta, poiché nessuno dei due tecnici italiani sarebbe mai stato realmente preso in considerazione per la panchina del prossimo anno.