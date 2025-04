Con la Roma è già finita: maxi rilancio dall’Arabia

Con la Roma è già finita: a fine stagione sarà addio. Il rilancio dall’Arabia Saudita è choc. Ecco quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane

L’addio è sempre più vicino. Poche possibilità, al momento, che le cose possano andare in maniera diversa. Anche perché la firma del contratto è stata messa proprio fino a giugno dell’anno prossimo, cioè del 2027. Ma crediamo che tutto si possa risolvere prima.

Quando è arrivato nessuno ha pensato che potesse diventare il titolare della Roma. E nemmeno lui ci ha mai pensato, ovviamente. Ma forse qualcuno si aspettava che, in qualche partita, almeno qualche minuto lo avrebbe potuto fare. Così non è stato e Pierluigi Gollini, almeno stando alle informazioni che questa mattina sono state riportate da Il Messaggero, potrebbe lasciare alla fine di quest’anno. E magari anche senza debuttare. Da qui alla fine dell’anno la Roma si gioca tutto e non c’è nessuna possibilità, aggiungeremmo giustamente noi, che possa insidiare Svilar.

Gollini in Arabia: è tutto deciso

Il futuro di Gollini appare segnato, in poche parole. Il portiere già nelle scorse settimane era stato accostato alla possibilità di un trasferimento in Arabia Saudita e il fatto che oggi ne parli, nuovamente, il quotidiano, potrebbe significare che da quel campionato ci sia stato un rilancio sulla questione.

Nessuno dalle parti di Trigoria ha in mente di fermare questa partenza. Si cercherà un altro profilo che possa essere il vice di Svilar – in attesa del rinnovo, balla un milione e qualcosa per mettere nero su bianco – e che possa esserlo anche negli anni futuri. Magari si potrebbe puntare su qualche ragazzo della Primavera di Falsini, prima in classifica, e che punta a vincere lo scudetto. Com’è e come non è, alla fine dei conti la certezza, o quasi, è che Gollini dirà addio. Senza rimpianti per nessuno.