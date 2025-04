Vlahovic lascia la Juventus: nuovo contratto da 10 milioni a stagione

Vlahovic lascia la Juventus: nuovo contratto da 10 milioni di euro all’anno per l’attaccante serbo. Assalto programmato. Ecco la destinazione

Dusan Vlahovic al termine di questa stagione è destinato a lasciare la Juventus. Forse i bianconeri, con un altro tipo di contratto e non con i 12milioni di euro all’anno che devono dare al serbo, un pensiero per tenerlo lo avrebbero fatto, ma in questo modo è difficile pensare di andare avanti.

E dal proprio canto il centravanti non ha mai aperto alla possibilità di rivedere il proprio stipendio. Legato da un altro anno di contratto con la Juventus, è evidente che il tempo di Vlahovic alla Continassa sia finito. Ma certo, non è che c’è la fila ad oggi per prenderlo. Il fatto che abbia giocato poco e il fatto che Motta lo aveva del tutto relegato in panchina non hanno fatto aumentare l’appeal nei suoi confronti. Ovvio che gli estimatori ancora ci sono, ma squadre meno importanti di quanto ci si aspettasse. Una, in particolare, secondo le informazioni che sono state riportate questa mattina dal sito turco turkiyegazetesi.com.tr, sembra voler proprio fare sul serio.

Vlahovic lascia la Juventus: affondo del Fenerbahce

A Vlahovic ci sta pensando seriamente il Fenerbahce di Mourinho, una squadra che vuole a tutti i costi aumentare il livello della propria rosa per la prossima stagione. E per convincere il giocatore ad accettare l’offerta – non sembrava essere così contento di andare in Turchia – i gialloneri sono pronti al contratto faraonico.

Si parla infatti di un’offerta tra i 9 e i 10 milioni di euro all’anno per Vlahovic che sì, in questo modo, potrebbe anche cedere alla tentazione di andare in giocare in un campionato meno allettante della Premier League, ad esempio, guadagnando una montagna di soldi e con la certezza, inoltre, di avere sempre assicurata una maglia da titolare.