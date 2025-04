Nuovo allenatore Roma, non si è trattenuto: arriva l’annuncio UFFICIALE

Le parole dell’allenatore non sono affatto passate inosservate: la presa di posizione è immediata e rimescola le carte in tavola

Sono giorni frenetici in casa Roma. In campo, dove i giallorossi sono attesi dalla stracittadina della Capitale contro la Lazio che potrebbe imprimere una svolta importante al percorso di crescita di Dovbyk e compagni, ma non solo. In un mosaico di nomi in evoluzione, infatti, sono ore importanti anche per quanto riguarda la nuova guida tecnica.

Sotto questo punto di vista il mosaico si presenta piuttosto variegato. Il ventaglio di nomi che sta circolando ormai con insistenza da alcune settimane potrebbe lasciare spazio a nuove, clamorose sorprese. Le stesse alle quali i Friedkin – relativamente alla scelta degli allenatori – hanno ormai abituato da anni. E così, tra Pioli e Allegri, nelle ultime ore si è fatta strada con una certa insistenza anche il profilo di Vieira, ‘caldeggiato’ da Ranieri e valorizzato dallo stesso Ghisolfi. Del resto, l’equilibrio e il pragmatico mostrato dal ‘Grifone’ sotto la guida del tecnico francese non potevano passare sotto silenzio, calamitando le spie di diversi club.

Vieira-Roma, le parole del tecnico francese in conferenza stampa

Nella lista di nomi che sarà presa in considerazione e valutata con attenzione dai Friedkin, è presente anche il nome di Vieira. Tuttavia, sorprende fino ad un certo punto che il tecnico francese, a domanda specifica, abbia preferito non alimentare spifferi ed indiscrezioni, smentendo qualsiasi tipo di contatto con altri club.

Nella conferenza stampa di presentazione alla sfida contro l’Hellas Verona, infatti, Vieira si è espresso in questi termini: “Per un allenatore il futuro dipende sempre dai 95 minuti. Noi matematicamente non siamo ancora salvi, quindi non voglio sprecare energie inutilmente. Roma? Ciò che posso dirvi è che non ho parlato nella maniera più assoluta con nessun club”. Che siano dichiarazioni di circostanza o parole che contengono un nocciolo importante di verità, sarà solo il tempo e il corso degli eventi a stabilirlo.

Fatto sta, che in casa Roma il cerchio sulla scelta del nuovo allenatore è in procinto di chiudersi. Ad ogni modo, ricordiamo come nel contratto di Vieira – legato al Genoa fino al 2026 – sia presente anche una clausola che – pagata – permetterebbe all’allenatore francese di liberarsi anzitempo. Al momento Vieira preferisce dribblare qualsiasi accostamento ai giallorossi: staremo a vedere cosa succederà.