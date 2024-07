Caos stipendi, decisione storica: rescissioni a raffica e mercato stravolto

Caos stipendi, decisione storica. Il calcio che ti sorprende con la notizia che non ti aspetti. Per il mercato un fiume di inaspettate opportunità.

Sono i mesi del calciomercato. L’intera Europa, con l’aggiunta dell’Arabia Saudita, la cui Saudi League è ormai da affiancare ai più importanti campionati del nostro continente, è in pieno fermento ‘mercantile’.

La caccia all’affare, le interminabili trattative, le fastidiose interferenze e la concorrenza sempre più spietata. In certi momenti sembrano quasi scendere dal cielo come una ‘benedetta manna’ delle opportunità che non erano assolutamente prevedibili. Come spesso capita la sfortuna di uno può trasformarsi non soltanto nella fortuna di un altro, ma di diversi altri. Il calcio francese in queste ore sta vivendo una situazione drammatica riguardante un suo club storico: i Girondins de Bordeaux, per tutti, più semplicemente, Bordeaux. Un club storico della Ligue 1, vincitore di ben sei titoli francesi.

Contratti rescissi e tutti sul mercato

La notizia arriva direttamente dalla Francia. Un post su X di Sud Ouest Girondins annuncia: “Finisce un’era per i Girondins. Il club ha comunicato alla FFF (Fédération Francaise de Football) la rinuncia allo status di professionista, ottenuto nel… 1937. I contratti dei giocatori saranno rescissi e il centro di allenamento sarà chiuso, al fine di ridurre le esigenza finanziare del club“. Tutti i giocatori del Bordeaux sono ora svincolati e pronti ad accasarsi altrove.

Una decisione maturata senza nemmeno attendere l’udienza davanti al Tribunale di Commercio che avrebbe dovuto decidere la liquidazione o l’amministrazione controllata. Nell’ultima stagione il Bordeaux ha militato nella terza serie francese. Una lenta agonia che si è conclusa nella maniera più dolorosa. Il calcio francese ha perduto una parte importante della sua storia. Hanno militato nel Bordeaux, in un passato recente e luminoso, figure quali Christophe Dugarry, attaccante della nazionale francese che abbiamo potuto ammirare anche nella nostra Serie A, per aver militato nel Milan, e, soprattutto, Zinedine Zidane, fuoriclasse dei Galletti di Francia che per cinque anni ha indossato anche la maglia della Juventus.