Calciomercato Roma, sfida in Serie A per l’erede di Lukaku

Con la partenza di Romelu Lukaku ormai certa, i giallorossi si guardano intorno per individuare un degno sostituto per la prossima stagione

Mentre DDR e colleghi tentano di dilatare il tempo per trovare le forze e la preparazione necessaria a proseguire in un calendario a dir poco ostico (i giallorossi hanno affrontato ieri sera la Juventus di Max Allegri, pochi giorni fa il Leverkusen di Alonso e, tra una manciata di ore, dovranno tentare l’impresa proprio contro le aspirine rossonere), i vertici capitolini sono impegnati a studiare ogni possibile opzione per l’incombente mercato estivo, durante il quale la Roma subirà un convinto restyling della rosa.

La necessità di far risultare ingenti plusvalenze, la presenza di svariati contratti in scadenza e alcuni prestiti da definire, genera inevitabilmente la forte sensazione che De Rossi si troverà ai blocchi di partenza della prossima stagione con una rosa a dir poco diversa da quella attualmente a disposizione. Tuttavia, mentre per la gran parte dei componenti della rosa si continua a riflettere sulle varie mosse da compiere per trattenerli a Trigoria, nel caso di Romelu Lukaku il destino pare ormai segnato: il 30 giugno Big Rom abbandonerà il centro sportivo Fulvio Bernardini.

È così che, anche alla luce degli ultimi delicati episodi sciupati da Tammy Abraham (il gol che avrebbe accorciato le distanze con il Leverkusen e il potenziale 2-1 di ieri sera contro la Vecchia Signora), a Roma ci si chiede se lo slot lasciato libero da Big Rom verrà colmato o meno.

Omorodion nel mirino della Roma, ma c’è anche il Napoli

La consapevolezza che il futuro di Big Rom nella città eterna fosse destinato ad esaurirsi nel giro di qualche mese ha fatto emergere svariati nomi, che hanno orbitato sino ad oggi intorno al pianeta Roma. Tra questi ne è recentemente emerso uno nuovo, evidenziato da Orazio Accomando sul suo profilo X(Twitter). Stiamo parlando di Samu Omorodion, il cui cartellino è attualmente proprietà dell’Atletico Madrid, ma che in questo momento si trova in prestito all’Alavés.

Si tratta di un centravanti nigeriano classe 2004, le cui caratteristiche potrebbero apparire ad un primo sguardo come un sunto tra la figura di Romelu Lukaku e quella di Tammy Abraham. Per prendere ad esempio, con le dovute differenze, un attaccante attualmente in forze nella massima lega italiana, potremmo dire che Omorodion assomigli per certi versi a Victor Osimhen (suo connazionale tra le altre cose).

Non è un caso, infatti, che il nome del gigante nigeriano sia comparso anche sui taccuini del Napoli di De Laurentiis, intento a trovare un erede dell’uscente Osimhen. Tuttavia, sul talento dell’Atletico Madrid si stanno precipitando anche Tottenham e Arsenal, pronte a sborsare cifre importanti.