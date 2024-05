Fuga dal Milan: accordo col nuovo club e tradimento choc

Il Milan sembra destinato a perdere uno dei suoi protagonisti in estate. Secondo quando rimbalza dalla Spagna il calciatore ha già accettato l’offerta del top club europeo.

La stagione del Milan si sta chiudendo senza sussulti, dopo la matematica qualificazione in Champions League per la squadra guidata da Stefano Pioli. Il tecnico emiliano sembra destinato a lasciare la panchina rossonera dopo un’annata decisamente anonima, non solo in campionato. Oltre ad aver perso il derby di ritorno, che ha consegnato la matematica certezza dello Scudetto all’Inter di Inzaghi, i rossoneri non sono andati oltre i quarti di finale in Europa League, dove ha avuto la meglio la Roma di Daniele De Rossi.

Ma non è solo il futuro del tecnico a tenere sulle spine il Milan ed i suoi tifosi. Tanti protagonisti delle ultime stagioni potrebbero salutare tra poche settimane, compreso chi veniva ritenuto incedibile nelle scorse sessioni di mercato. A partire dall’addio scontato a Oliver Giroud, in scadenza di contratto e vicino all’esperienza negli Stati Uniti la prossima stagione. Le ultime gare hanno gettato parecchie ombre anche sul futuro di Rafa Leao, apertamente criticato da tifosi ed addetti ai lavori per un finale di stagione decisamente sottotono.

Addio Milan, dalla Spagna: Theo Hernandez ha accettato il Bayern Monaco

Ed un altro tra i recenti protagonisti con la maglia del Milan pronto a salutare sembra essere Theo Hernandez. Il laterale mancino, che ha il contratto in scadenza nel 2026, avrebbe accettato l’offerta di un top club europeo, tradendo la squadra rossonera in una fase di ricostruzione delicata.

A svelare l’accordo tra il terzino francese ed il Bayern Monaco è il sito spagnolo Mundo Deportivo. Secondo la fonte iberica Theo Hernandez ha accettato l’offerta dei bavaresi, che si giocheranno l’accesso alla finale di Champions League contro il Real Madrid in settimana. Il Milan si troverebbe di fatto con le spalle al muro e potrebbe cedere il terzino classe ’97 per una cifra importante nei prossimi mesi estivi.