Friedkin incontra De Rossi, nuovo Ds Roma: indizio clamoroso

La Roma pareggia 1-1 in casa con la Juventus e rimanda i discorsi per la qualificazione in Champions League alla sfida in casa dell’Atalanta. Ecco le ultime dopo la riunione tra De Rossi e i Friedkin.

Secondo pareggio consecutivo in campionato per la Roma di Daniele De Rossi. La squadra giallorossa ieri sera allo stadio Olimpico è partita con un buon piglio, cercando di scacciare gli spettri della sconfitta europea contro il Bayer Leverkusen. Giallorossi che hanno trovato il vantaggio con il ritorno al gol di Romelu Lukaku, ma sono stati raggiunti dal pareggio siglato da Bremer. Alla fine il punto maturato allo stadio Olimpico fa più comodo alla Juventus di Allegri che alla Roma, obbligata a vincere domenica prossima in casa dell’Atalanta per difendere il quinto posto in classifica.

La qualificazione alla prossima Champions League può decisamente cambiare anche gli scenari del calciomercato estivo in casa Roma. Attualmente la squadra guidata da Daniele De Rossi è ancora al quinto posto in campionato, ma l’Atalanta che dista tre punti ha due gare da recuperare. Gli orobici tornano oggi in campo, in casa della retrocessa Salernitana, inoltre manca ancora la data del recupero della sfida contro la Fiorentina. Il tecnico giallorosso ha nuovamente alzato la voce sul mancato recupero della sfida, che rischia di falsare completamente gli equilibri nella zona europea in Serie A. Nel frattempo ecco le ultime sulle manovre della proprietà Friedkin.

Rinnovo De Rossi e nuovo Direttore sportivo: Friedkin ha deciso tutto

Nei giorni scorsi c’è stato un confronto proficuo tra la presidenza Friedkin e mister De Rossi. Già ad aprile la società giallorossa ha comunicato ufficialmente la decisione di proseguire con l’ex Capitano, che dovrebbe prolungare il suo contratto con la Roma per due anni, più opzione per il terzo.

A svelarlo è l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, che aggiunge come l’annuncio ufficiale arriverà a stretto giro di posta. Attesa anche per l’ufficializzazione del nuovo Direttore sportivo in casa Roma. Secondo il quotidiano sportivo la figura è stata scelta dai Friedkin, ma il nome resta top secret in quanto il dirigente è legato ad un altro club fino al termine della stagione.