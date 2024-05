Dal consiglio di Allegri alla nuova ‘bordata’, De Rossi show: “Si falsa tutto”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Daniele De Rossi non solo ha commentato la gara contro la Juventus, ma ha anche allargato il suo orizzonte ad un’altra sfida. Le sue parole

Dopo la sconfitta contro il Bayer Leverkusen, c’era molta attesa per capire quale sarebbe stata la reazione della Roma al cospetto della Juventus. Pur tra qualche rammarico, Daniele De Rossi può vedere il bicchiere mezzo pieno dopo il pareggio ottenuto contro i bianconeri. Ai microfoni di DAZN, oltre a fornire ragguagli importanti sulle condizioni di Dybala, De Rossi ha toccato anche altri temi:

GARA – “Ottima partita, anche perché 48 ore prima avevamo giocato contro il Leverkusen. Siamo cresciuti sia fisicamente che di testa con il passare dei minuti, sono orgoglioso dei ragazzi. La nostra è una rincorsa, mettiamo in campo sempre questa voglia di arrivare al risultato. Ho ringraziato i calciatori, ce ne sono alcuni che hanno sempre giocato dal mio arrivo, sono magnifici. Con un pizzico di fortuna avremmo potuto vincerla, ma anche loro hanno avuto delle occasioni, alcune anche da vicino. La Juventus è veramente forte, ha calciatori eccezionali.

SQUADRE ALLUNGATE NELLA RIPRESA – “Entrambe volevamo vincerla. Non ci conviene tanto allungare le partite in questo modo, soprattutto contro una squadra fisica come la Juve. Dobbiamo rimanere lucidi, anche perché nella parte finale li abbiamo chiusi nella loro area. Tuttavia, quando subiamo un’occasione ci spaventiamo: è successo anche contro il Leverkusen e contro il Napoli”.

De Rossi sul recupero Atalanta-Fiorentina: “Giocarla così falsa tutto”

De Rossi ha poi risposto anche alla domanda concernente il recupero tra Atalanta e Fiorentina: “Questo match verrà giocato tardissimo, probabilmente per l’Atalanta sarà una finale. Non possiamo permetterci di arrivare a quel punto nel momento in cui noi saremo in vacanza e loro si giocheranno una sorta di finale. Giocarla così lontano falsa tutto, non è colpa di nessuno, ma ci obbliga a fare dei calcoli diversi”.

LEVERKUSEN – “Prima del loro gol abbiamo giocato bene. Ho chiesto un consiglio ad Allegri che mi ha detto: ‘Puoi fare un gol anche al 60’. Non dobbiamo andare all’arrembaggio, dobbiamo essere energici e intensi, sapendo che la partita dura 90 minuti”.