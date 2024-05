Nuovo stop per Dybala: diagnosi UFFICIALE De Rossi

Roma-Juventus, Dybala ha rassicurato tutta la panchina sulle sue condizioni fisiche. Il gesto non passa inosservato, la conferma di De Rossi

Aveva sollevato non pochi interrogativi l’uscita dal campo di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, sostituito al termine del primo tempo, non era rientrato subito in panchina, facendo capolino dagli spogliatoi solo dopo un quarto d’ora.

Una volta in panchina, Dybala ha rassicurato i suoi compagni e lo staff sulle sue condizioni, con gesti assolutamente eloquenti. Nel post partita è arrivata anche la conferma di Daniele De Rossi, che ai microfoni di DAZN ha spiegato così la sostituzione del numero 21. Ecco quanto evidenziato dal tecnico giallorosso sulle condizioni di Dybala: “Ha sentito un fastidio, credo all’adduttore. Dice che non è niente di particolarmente grave, speriamo”.