Calciomercato Roma, doppio addio e scippo capitale: firma gratis

Calciomercato Roma, doppio addio e firma gratis: ecco il sorpasso capitale. Gli ultimi aggiornamenti.

La priorità assoluta di queste ultime settimane resta, come noto, quella di portare a termine un campionato che offre ancora spunti di gradito interesse. La Roma sa bene di aver cestinato diversi punti nel corso dell’ultimo mese, complice soprattutto quell’insieme di impegni che ne hanno depauperato energie fisiche e mentali, portando la squadra di De Rossi a perdere del terreno di troppo all’interno di un cammino che, dopo il cambio in panchina, non può che restare nobile e felice.

Certo, bisognerà prossimamente lavorare su quegli aspetti che abbiano funzionato meno, al fine di migliorarsi e ambire con sempre maggiore concretezza ad un percorso di crescita che consenta di raggiungere obiettivi ancora più nobili. Questo, a partire da un presente che, seppur con difficoltà e necessità di incastri, permette alla Roma di ambire ancora alla qualificazione alla prossima Champions League, confidando nell’Atalanta di Gasperini e in una sua vittoria a Dublino giovedì prossimo. Questo, infatti, l’unico scenario che potrebbe assicurare un approdo alla massima competizione continentale, il cui impatto sulle casse dei Friedkin, come noto, avrebbe un peso tutt’altro che trascurabile.

Calciomercato Roma, doppio addio e scippo gratis: l’Atletico Madrid vuole Rafa Silva

Come ben ricordano i recenti esempi del passato, la discriminante Champions League può avere grosse ingerenze sull’organizzazione del mercato e delle sue risorse, al netto di un modo di fare che, come specificato dallo stesso De Rossi nelle ultime ore, deve comunque portare la Roma a cercare profili affamati e con grandi aneliti alla vittoria.

Da un punto di vista economico, invece, non vanno snobbate le diverse opportunità che la prossima campagna acquisti potrebbe regalare, alla luce dei diversi elementi a scadenza sui quali potrebbe fiondarsi anche la Roma. Tra i vari, nelle ultime settimane una certa attenzione era stata rivolta a Rafa Silva del Benfica, la cui separazione da svincolato dal club portoghese è ormai ufficiale.

Il futuro dell’eclettico e qualitativo attaccante, però, potrebbe essere in un’altra capitale: secondo Okfichajes, infatti, l’Atletico Madrid di Simeone continua a muoversi con serietà per portarlo alla corte di Simeone. In lui sarebbe stato individuato il profilo ideale per ovviare alla sempre più probabile partenza di Morata e Depay.