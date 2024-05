Recupero Dybala, UFFICIALE: nuova sentenza da Trigoria dopo le parole di De Rossi. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il nome di Paulo resta uno dei più caldi e in grado di generare le maggiori attenzioni e attese in casa Roma, alla luce di una centralità all’interno del progetto che è stata, sin dal primo momento, fuori discussione. Per l’ennesima volta, anche quest’estate la posizione contrattuale dell’argentino, in scadenza nel 2025, genererà timori e apprensioni, anche alla luce di una clausola di circa 12 milioni per l’estero che lo rende un profilo più che appetibile.

Dipendesse da De Rossi, provando a leggere tra le righe della conferenza stampa odierna, il futuro di Dybala non potrebbe che essere a Roma: di fronte, però, c’è una realtà ben concreta e che imporrà attese e riflessioni anche e soprattutto alla luce dei piazzamenti in campionato. Le ultime settimane hanno sicuramente ridimensionato l’obiettivo Champions, complicatosi ulteriormente con un cammino imperterrito dell’Atalanta, fermatasi solamente di fronte alla non più Juventus di Allegri in Coppa Italia.

Prima di riflettere su decisioni ed evoluzioni sul futuro dello stesso Dybala e dei tanti altri elementi sui quali De Rossi parrebbe voler costruire la Roma del futuro, bisogna attenzionare dapprima gli ultimi impegni di un campionato prossimo alla conclusione e che vedrà i giallorossi impiegati con Genoa ed Empoli. Il doppio incrocio, meno altisonante rispetto a quelli dell’ultimo mese solamente sulla carta, è tutt’altro che snobbabile e potrebbe avere grandi ripercussioni anche sulla su citata corsa europea.

Dybala ancora in gruppo, le ultime da Trigoria prima di Roma-Genoa

Se la Champions resta un miraggio, infatti, l’obiettivo deve essere quello di preservare quantomeno l’attuale posizione in campionato, proteggendosi dagli incalzi della Lazio e dal rischio di non approdare nemmeno in Europa League. Il pensiero, dunque, deve restare al Genoa domani sera e alla gara di Empoli fra otto giorni, dopo di che si potrà ragionare sul futuro. Per tale motivo, tutti i discorsi relativi allo stesso Dybala si devono limitare alle condizioni fisiche e ad un possibile utilizzo dopo lo stop rimediato contro la Juventus, che ha generato il forfait per le trasferte di Leverkusen e Bergamo.

Dopo il rientro in gruppo nella giornata di ieri, lo stesso De Rossi aveva espresso posizioni di cauta e premurosa attesa in vista della possibile disponibilità di Dybala. Le notizie di questi minuti, però, certamente permettono quantomeno di non impensierire i tifosi della Roma, alla luce della presenza in gruppo dell’argentino anche nell’allenamento odierno. A circa ventiquattro ore di distanza dal fischio di inizio, Dybala si è infatti allenato in quel di Trigoria con il resto della squadra. Su minutaggio e decisioni definitive, ovviamente, bisognerà pazientare ancora un po’.