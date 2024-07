Dalle Olimpiadi alla Roma: 15 milioni e bianconeri KO

Il calciomercato in entrata della Roma è arrivato ad un punto di svolta in questa settimana. Oggi è il giorno dello sbarco di Dahl per la corsia mancina, mentre Matias Soulé è sempre più vicino.

Florent Ghisolfi si sblocca in entrata nella seconda metà del calciomercato estivo in casa Roma. Samuel Dahl arriva nella Capitale dalla Svezia, pronto a svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi. Il dirigente francese blinda così la corsia sinistra, dopo il riscatto definitivo di Angelino e l’addio a parametro zero per Leonardo Spinazzola. Mentre è in chiusura l’operazione Matias Soulé per l’attacco, e si lavora anche per il nuovo centravanti, l’ex Nizza ha posato da tempo gli occhi su un protagonista delle Olimpiadi per la corsia di destra.

Se la fascia di sinistra viene completata dall’arrivo dello svedese Dahl, quest’oggi a Roma per visite mediche e firma, sulla corsia opposta continua la caccia al rinforzo in entrata per Florent Ghisolfi. Al momento l’unico terzino destro di ruolo a disposizione di Daniele De Rossi è Zeki Celik, con Rick Karsdorp messo ufficialmente sul mercato e non impiegato dal tecnico nella preparazione estiva di Trigoria. Mentre si attendono segnali in uscita in merito all’ex Feyenoord, per la corsia di destra i fari di Ghisolfi restano puntati sul profilo di Marc Pubill, terzino spagnolo classe 2003 di proprietà dell’Almeria.

Calciomercato Roma, 15 milioni per Pubill: sorpasso ai bianconeri

Il laterale ventunenne è sceso in campo con la Spagna nel torneo delle Olimpiadi di Parigi, dove ha affrontato l’Uzbekistan di Eldor Shomurodov. Curiosamente entrambi hanno trovato la via della rete nella gara inaugurale. L’attaccante di proprietà della Roma ha segnato su calcio di rigore, il terzino nei radar giallorossi aveva sbloccato il match in precedenza.

Per il terzino destro l’Almeria chiede 15 milioni di euro, come sottolinea l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’. Una corsia preferenziale per la Roma, ai danni dei bianconeri del Newcastle, è rappresentata dal legame con Turki Al-Sheikh. Il presidente dell’Almeria che ha stretto con i giallorossi l’accordo per il main sponsor Riyadh Season.