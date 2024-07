Calciomercato Roma, sorpasso rossonero: ha scelto De Rossi

La Roma sta cercando di ultimare il proprio mercato con diversi colpi in entrata e deve fare i conti con una folta concorrenza: Ghisolfi prova ad accontentare De Rossi

Il ds francese sa di dover fare in fretta per completare al meglio la rosa da consegnare al proprio tecnico e mantiene la linea guida di puntare sui giovani. Nelle ultime ore si è registrato un sorpasso rossonero sulla fascia destra.

Al di là delle manovre offensive, con la trattativa per Soulé che sta entrando nel vivo e la suggestione Dovbyk che si è aggiunta a quella David nelle ultime ore, Ghisolfi ha altri ruoli da coprire al più presto. I confronti continui con Daniele De Rossi hanno portato il dirigente francese a scandagliare il mercato europeo per rinforzare le fasce. Non è un mistero infatti come ai giallorossi serva ringiovanire e irrobustire sia la corsia di destra che quella mancina.

Samuel Dahl risponde perfettamente alle caratteristiche della nuova Roma. Il giovane svedese, classe 2003, ha ampi margini di miglioramento e un buon talento di base e soprattutto una piena integrità fisica. Il terzino del Djurgardens sbarcherà nelle prossime ore nella Capitale e sarà a disposizione di DDR già nel week end (dopo le visite mediche). Sulla fascia destra la Roma pensa di poter fare un’operazione simile con un altro nome che è comparso sulle prime pagine di tutti i siti di mercato: Marc Pubill.

La Roma punta tutto su Marc Pubill: è lui il terzino destro preferito di Ghisolfi e De Rossi

Pubill, classe 2003, non è il classico terzino spagnolo, almeno da un punto di vista fisico, data la sua stazza possente (191 cm per circa 85 kg di peso) e le buone attitudini difensive. Con la nazionale iberica sta disputando le Olimpiadi ed è andato a segno nell’esordio contro l’Uzbekistan di Shomurodov (vittoria per 2-1 per le Furie Rosse). Dopo aver collezionato due presenze nell’Under 19 e altrettante nell’Under 21, Pubill è stato inserito nella lista dei convocati per la rassegna a Cinque Cerchi.

Il ragazzo è cresciuto nelle giovanili del Levante, con cui tra Liga e LaLiga2 ha collezionato 42 presenze (2 gol e due assist). Nel 2023 è passato all’Almeria, con cui nello scorso campionato ha messo insieme 23 partite (1 gol e tre assist), riprendendosi alla grande da un problema al ginocchio che ne aveva condizionato la prima parte di stagione.

Marc Pubill può ricordare fisicamente il nostro Bellanova per l’altezza e la buona fluidità di corsa, ma rispetto al giocatore del Torino è molto più un terzino da difesa a 4 che un esterno a tutta fascia. Bravo nel portare palla verso la metà campo avversaria e nel proporsi anche nello spazio, dà il meglio di sé in progressione, mentre non risulta brillantissimo nel dribbling sullo stretto. Le sue percentuali di cross non sono esaltanti, mentre si comporta molto meglio quando c’è da saltare in aria avversaria, specie sul secondo palo (vedi il gol contro l’Uzbekistan).

L’Almeria lo valuta circa 7-8 milioni e secondo quanto appreso dalla nostra redazione sarebbe lui il favorito per la fascia destra. Sembra proprio che per Ghisolfi e De Rossi possa essere anche più funzionale di Assignon, terzino che milita nelle fila dei rossoneri del Rennes. Vedremo se i buoni rapporti con lo sceicco Turki Alalshikh aiuteranno per la riuscita della trattativa. Si tratta dello stesso proprietario dell’Almeria e del General Entertainment Authority dell’Arabia Saudita, da cui deriva lo sponsor Ryad Season, farà la differenza.