Clamoroso ritorno di Mourinho: accordo segreto e firma biennale

Le ultime indiscrezioni riguardanti il futuro dello Special One possono imprimere una sterzata decisiva al Mourinho back: ecco cosa sta succedendo

Benché l’eliminazione in Europa League per mano dei Rangers abbia parzialmente ridimensionato la stagione del Fenerbahçe, quanto fatto vedere dalla compagine di Mourinho in campionato non può essere trascurato. Lo Special One, però, potrebbe essere stuzzicato all’idea di ritornare in quella che per lui è diversi anni è stata la sua casa.

Ma andiamo con ordine. Nonostante un contratto con i gialloblu di Istanbul in scadenza nel 2026, il tecnico portoghese è finito al centro di un interessante domino di mercato. Nei giorni scorsi alcuni portali sauditi – non a caso – hanno fatto rimbalzare l’indiscrezione relativa a dei presunti contatti con cui l’Al Hilal avrebbe tastato il terreno anche con il tecnico portoghese per il post Jesus. Sondaggi esplorativi, sia chiaro. Tanto è bastato – però – per alimentare un tam tam mediatico di un certo tipo anche perché nella lista del club saudita sarebbero finiti anche Simone Inzaghi ed Antonio Conte. Tuttavia, all’orizzonte sembra stagliarsi in maniera piuttosto nitida un altro vero turning point.

Gran ritorno di Mourinho: tutti i dettagli del contratto

Secondo quanto riferito da El Gol Digital – infatti – anche il Real Madrid avrebbe cominciato a muovere i primi passi per capire la fattibilità del clamoroso Mourinho back. La sconfitta in Champions League per mano dell’Arsenal ha infatti ridimensionato in maniera importante le chances di permanenza di Ancelotti sulla panchina dei Blancos il cui erede più ‘accreditato’ – però – continua ad essere Xabi Alonso.

Tuttavia, nel caso in cui non si dovessero incastrare i tasselli giusti per la composizione del binomio tra le Merengues e l’attuale tecnico del Bayer Leverkusen, Florentino Perez non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato. Ecco perché – stando alla fonte sopra citata – il presidente del Real Madrid avrebbe avuto un contatto informale proprio con Mourinho per sondare l’eventuale disponibilità. Un pour parler – utile a capire il da farsi – nel quale l’attuale tecnico del Fenerbahçe non avrebbe affatto chiuso la porta alla possibilità di un ritorno, anzi.

Benché Perez non lo consideri una primissima scelta, per l’allenatore lusitano sarebbe pronto un contratto di uno o due stagione e la chance di puntellare ulteriormente un Instant team che in questa stagione ha faticato a ritagliarsi un’identità di gioco credibile. Affare ormai indirizzato? No, sarà solo il tempo a sancirlo. La mossa del Real – però – è pronta ad innescare un clamoroso effetto domino. Staremo a vedere i prossimi sviluppi.