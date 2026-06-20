Dybala tra Roma e Juve? La partita è già finita

L’argentino continua a far parlare di sé dentro e fuori dal campo

Il futuro di Paulo Dybala sta delineando una delle tracce più importanti in questa prima parte della sessione estiva di calciomercato. In attesa di una stretta di mano non più impossibile ma ancora da perfezionare, gli spifferi e le indiscrezioni non accennano a placarsi.

Nelle ultime ore a far rumore è stato il paventato ritorno di fiamma della Juventus per la “Joya”. Alla ricerca di qualità e tecnica dalla trequarti in su, la “Vecchia Signora” si sarebbe resa protagonista di sondaggi esplorativi allo scopo di capire eventuali margini di manovra.

Una scintilla, però, destinata a non tradursi in qualcosa di concreto. Secondo quanto riferito da Michele De Blasis, l’opzione Juve è destinata a non prendere quota visto che il numero 21 è ormai sempre più vicino a rinnovare il suo contratto con la Roma.

Né Comolli né Carnevali, insomma, sono intenzionati a mettere in piedi una bista mai realmente battuta viste le reciproche esigenze: D’Amico, insomma, può chiudere la partita da un momento all’altro sfruttando la volontà del ragazzo che ha aperto con entusiasmo all’ipotesi di restare nella Capitale.