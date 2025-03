Ribaltone Ancelotti: alla fine arriva lui

Sul futuro di Carlo Ancelotti, accostato anche alla panchina, bisogna registrare un’importante novità.

Archiviata la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, di fatto, la luce dei riflettori è tornata sui club del campionato di Serie A. Anche perché nel prossimo weekend sono in programma diverse partite che possono dire molto sulle ultime settimane della stagione.

La stessa Roma, infatti, ha di fronte a sé un match molto importante. Sabato sera, infatti, gli uomini di Claudio Ranieri scenderanno sul campo dello Stadio Via del Mare per sfidare il Lecce di Marco Giampaolo. Visti i soli quattro punti di svantaggio da Bologna quarto, dunque, il team capitolino dovrà cercare di portare a casa i tre punti.

In caso di successo contro i salentini, di fatto, la squadra di Claudio Ranieri darebbe un grosso segnalare nella lotta al quarto posto . Tuttavia, in attesa della gara contro il Lecce, bisogna registrare una grossa novità che riguarda uno degli allenatori accostati alla panchina della Roma: Carlo Ancelotti.

Roma, una squadra torna alla carica per Carlo Ancelotti: ecco tutti gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla redazione del famoso media spagnolo ‘El Chiringuito TV’, infatti, la Federazione del Brasile vuole tornare alla carica per Carlo Ancelotti. L’attuale allenatore del Real Madrid è stato già vicino a guidare la Nazionale carioca, ma poi non se fece più nulla.

Mentre ora è tornata in auge la pista che porta l’ex tecnico del Milan alla guida del Brasile. C’è da dire che, almeno fino a questo momento, la Roma non sembra premere tanto su Carlo Ancelotti. Anzi, i nomi più caldi in orbita giallorossa sono quelli di Gian Piero Gasperini e Massimiliano Allegri. Anche se non bisogna mai mettere da parte l’idea Conte.