Fattore Ancelotti, accordo anticipato: firma triennale con il nuovo club

Nonostante la stagione non si sia ancora chiusa, proseguono gli spifferi e le indiscrezioni in vista della prossima estate. La decisione vede Ancelotti protagonista

Benché il Real Madrid sia ancora in corsa per la vittoria finale di Liga, Champions League e Copa del Rey, non si sono ancora diradate le nubi sul futuro di Carlo Ancelotti. Come lo stesso tecnico italiano si è espresso in più di una circostanza, sarà il presidente delle Merengues Florentino Perez a sciogliere le ultime riserve.

Una scelta che chiaramente è attesa al termine di una stagione lunghissima che Mbappé e compagni chiuderanno con la partecipazione al Mondiale per Club che non sta mancando di calamitare attenzioni e colpi di scena. Ad ogni modo, benché la candidatura di Xabi Alonso continui ad essere credibile in ottica Real, Perez fino a questo momento non ha preso una decisione definitiva. Nel frattempo la Roma – pur da una posizione piuttosto defilata – continua ad osservare l’evolvere della situazione. Consapevole della difficoltà dell’operazione e della presenza di numerosi ostacoli da arginare per rendere concreto quello che attualmente è solo un sogno, il club giallorosso nelle scorse settimane ha lanciato dei segnali importanti ad Ancelotti. Da qui ad imbastire una vera e propria trattativa, però, il passo è lunghissimo.

Ancelotti non lo vede: Vallejo lascia il Real Madrid

A differenza di Ancelotti, chi è destinato a chiudere anzitempo la sua avventura tra le file del Real Madrid è invece Vallejo. Il difensore spagnolo classe ’97 – che in stagione ha collezionato soltanto una presenza in Liga caratterizzata da 10 minuti all’attivo – è infatti legato ai Blancos da un contratto in scadenza nel 2025 che non sarà rinnovato.

Secondo quanto riferito da Defensa Central, a differenza delle ‘bandiere’ Modric e Vasquez, per i quali non è affatto da escludere l’ipotesi di un rinnovo last minute, a Vallejo non sarà proposto un prolungamento di contratto. Fin dall’inizio ai margini del progetto tecnico di Ancelotti – che come visto lo ha utilizzato con il contagocce – quasi sicuramente il jolly difensivo spagnolo non prenderà parte alla ‘spedizione estiva’ del Real impegnato al Mondiale per Club. Nel mentre – come prevedibile in questo genere di situazioni – l’ex Granada ha già cominciato a guardarsi intorno alla ricerca di soluzioni congeniali per il suo futuro. A tal proposito, nelle ultime settimane a bussare alla porta dell’iberico sarebbe stato soprattutto il Saragozza, pronto a mettere sul piatto un contratto triennale. Ipotesi alla quale il ragazzo sembra tutt’altro che indifferente, visto che proprio nella squadra castigliana ha mosso i primi passi.