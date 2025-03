Norme violate, clamoroso: esclusione UFFICIALE dalla Coppa

Il comunicato stravolge tutti i piani, escludendo il club dalla competizione: ecco cosa è successo

Mancano ormai pochi mesi all’inizio ufficiale del Mondiale per Club, ma i colpi di scena non sono ancora finiti. Dopo il percorso ad ostacoli che ha permesso di stilare tutte le squadre partecipanti, arriva un’altra clamorosa presa di posizione che cambia le carte in tavola.

Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, infatti, la FIFA ha punito una violazione delle norme sulla multiproprietà. La compagine in questione è il Club Leon che, dunque, è stata esclusa dal Mondiale per Club. Bisognerà attendere ancora qualche giorno per conoscere il nome della squadra che prenderà il posto del club messicano, a carico del quale si è espressa la Commissione d’Appello della FIFA che ha disposto l’esclusione immediata dal Mondiale per club sulla base dell’articolo 10, paragrafo 1 del Regolamento della competizione. Ecco il comunicato in questione:

“Dopo aver vagliato tutte le prove disponibili, il presidente della Commissione d’Appello della FIFA ha stabilito che il CF Pachuca e il Club Leon non hanno rispettato i criteri relativi alla multiproprietà dei club (…). In conformità con l’articolo 10, paragrafo 4 del regolamento, la FIFA ha deciso che il Club León sarà escluso dalla competizione, con il nome del club che lo sostituirà che verrà annunciato a tempo debito“.

Provvedimento UFFICIALE: Club Leon fuori dal Mondiale per Club

Quindi il CF Pachuca e il Club Leon pagano il fatto di appartenere allo stesso ‘gruppo’ che, evidentemente, non ha fornito le giuste garanzie in merito all’indipendenza ‘gestionale’ richiesta dalla FIFA. Una condicio sine qua non di nevralgica importanza, sulla quale si era già posato l’occhio della UEFA in altre circostanze negli scorsi anni.

Come noto, infatti, con l’obiettivo di contrastare eventuali conflitti di interesse a livello economico-sportivo, le norme sulla multi proprietà sono state oggetto di profonde riflessioni all’interno dei quartier generali dei massimi vertici calciatici del calcio mondiale. Ritornando al Club Leon, squadra nella quale milita James Rodriguez, il club messicano ha immediatamente diramato un comunicato ufficiale con il quale ha annunciato battagliato: “Negli ultimi mesi abbiamo esposto prove e documenti che confermano come il club sia gestito in maniera autonoma sotto il profilo economico, amministrativo e sportivo. Qualora ci venga impedito di partecipare al Mondiale per Club, adiremo ai massimi tribunali sportivi”.

Per chiudere, ricordiamo come il Club Leon fosse stato sorteggiato nel Gruppo D (completato da Flamengo, Chelsea ed ES Tunis). Ragion per cui, avrebbe potuto sfidare (in linea teorica) una tra Juventus ed Inter soltanto in semifinale. I bianconeri infatti sono inseriti nel Gruppo G con City, Wydad Casablanca ed Al Fin, mentre i nerazzurri fanno parte del gruppo E con River Plate, Monterrey e Urawa Red Diamons.