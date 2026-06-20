Scambio con la Juve e 25 milioni: bye bye Roma

Luciano Spalletti ha scelto il prossimo colpo e si gioca l’asso nella manica

L’ere Giovanni Carnevali e Tony D’Amico sono partite praticamente in contemporanea e c’è grande attesa per i primi colpi ufficiali dei nuovi dirigenti di Juventus e Roma. Animate da una grande rivalità sportiva, le due società sono destinate a darsi battaglia anche in sede di calciomercato, con la prima battaglia che è stata vinta dai giallorossi: il rinnovo di Celik, seguito a lungo dai bianconeri in primavera.

A proposito di calciatori in scadenza, le voci di ieri su un ritorno alla Juve di Dybala non hanno trovato conferma in vere e proprie trattative, con la Joya che resta comunque vicina al rinnovo contrattuale. Vecchia Signora e Lupa condividono, tuttavia, diversi obiettivi di mercato e qui i discorsi potrebbero infiammarsi.

Nei giorni scorsi, ad esempio, si è parlato di un ritorno di fiamma da parte di torinesi e capitolini per Santiago Castro. Valutato 35-40 milioni di euro dal Bologna, l’attaccante argentino è sopratutto un pallino di Luciano Spalletti, che vuole rinforzi importanti nel ruolo di centravanti.

Secondo calciomercato.it, per abbassare la cifra cash a 20-25 milioni di euro e battere la concorrenza, alla Continassa vorrebbe sfruttare l’interesse dei felsinei per Miretti, valutando il centrocampista tra i 15 e i 20 milioni.