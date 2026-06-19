Beffa italiana per la Roma: Summerville ha detto sì

L’attaccante olandese è uno dei nomi più caldi del calciomercato e il gol al Mondiale ha scaldato l’ultima pista

Nonostante la retrocessione in Championship, il West Ham non ha alcuna intenzione di svendere i propri talenti e di recente ha chiesto ben 80 milioni di euro alle squadre interessate a Mateus Fernandes. Il 21enne portoghese non è, tuttavia, l’unico pezzo pregiato messo in vetrina dagli Hammers e la Roma ne sa assolutamente qualcosa.

Come è noto, nella lista di Gian Piero Gasperini c’era sin da gennaio anche il nome di Crysencio Summerville, ma, nonostante il pressing di Donyell Malen, la pista è diventata sempre più complicata sia per le alte pretese economiche del giocatore (circa 6 milioni a stagione), sia per quelle del club londinese, che non sembra intenzionato a scendere sotto i 50 milioni di sterline.

Una cifra che non spaventa le squadre inglesi interessate all’ala 24enne. Pochi giorni fa si è parlato di un inserimento concreto del Manchester United, ma secondo Team Talk, nelle ultime ore vanno registrati contatti ufficiali tra il Tottenham e il West Ham.

Gli Spurs avrebbero già ottenuto il gradimento del giocatore, stimato da Roberto De Zerbi per la sua velocità e per la capacità di saltare l’uomo e di creare la superiorità numerica in attacco.