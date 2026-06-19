Roma, la Juve ha chiamato Dybala: “C’è anche un’altra big italiana”

Contatto ufficiale tra il club bianconero e l’agente dell’attaccante argentino

Le vie del calciomercato sono infinite ma, a volte, tornano al punto di partenza. Può essere questo il destino di Paulo Dybala e no, non si parla di un ritorno in patria, bensì di un clamoroso e nuovo matrimonio con la Juventus.

A lanciare la bomba ci ha pensato Fabiana Della Valle all’interno del podcast “Il Blitz” su gazzetta.it: “Non c’è ancora la fumata bianca sul rinnovo perché la Roma ragiona sui 2,5 più bonus, Dybala ne chiede 3 con un’opzione per l’anno successivo. Poi c’è il discorso sulla facilità di raggiungere i bonus. Dybala vuole la Roma ma si guarda anche attorno”.

“Qualche squadra si è fatta avanti e una è sorprendente, perché è la Juventus. È a scadenza e si sa che nel mercato si cerca sempre di capire la situazione ed è quello che ha fatto la Juve contattando Carlos Novel per conoscere le cifre. Dybala ha chiarito a tutti che la priorità è la Roma e vorrebbe chiudere la carriera nella Capitale. Si è mosso anche il Napoli, ma c’è Allegri. A Spalletti Dybala piace”.