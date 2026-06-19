L’Inter è sparita, la Roma no: doppietta capitale

Giallorossi e nerazzurri vanno a braccetto sul calciomercato, le ultime news sull’attacco

Impegnata soprattutto nel trovare la quadra definitiva con l’Atalanta per l’arrivo di Marco Palestra, l’Inter ha sin qui messo in secondo piano le altre operazioni, decidendo di riservare la maggior parte del budget di mercato all’acquisto dell’erede di Denzel Dumfries, mollando la presa su obiettivi altrettanto costosi, come Manu Koné.

Ma il centrocampista francese non è l’unico legame di mercato tra nerazzurri e Roma. Oltre all’interesse di Cristian Chivu per Evan Ndicka come eventuale sostituto di Alessandro Bastoni, seguito da José Mourinho per il suo Real Madrid, ci sono vari obiettivi comuni nei radar di Ausilio e D’Amico.

Per quanto riguarda l’attacco, ad esempio, si parla ormai da tempo di Alajbegovic, ma un dossier che stuzzicava parecchio Inter e Roma è quello relativo al futuro di Julian Brandt.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Team Talk, tuttavia, i nerazzurri non sarebbero più in corsa per il fantasista tedesco. L’ultimo articolo scritto sul sito inglese, infatti, nel confermare l’interesse concreto del Leeds, l’estensore del pezzo mette il club britannico al terzo posto nella corsa al 30enne, dietro ad Atletico Madrid e giallorossi.

Sulle tracce del quasi ex Borussia Dortmund ci sono anche Arsenal, Aston Villa, Newcastle e Tottenham, ma l’ex Bayer Leverkusen vorrebbe sposare un progetto in cui sentirsi davvero protagonista.