Juve da impazzire, nuovo allenatore e primo regalo: affare da 50 milioni

Comincia a prendere forma la nuova Juventus, tra sogni e realtà: il colpaccio sorprende tutti e rappresenta un punto di svolta

Soffrendo soltanto negli ultimi minuti di gioco, la Juventus è riuscita a conquistare tre punti molto importanti che permettono alla compagine di Tudor di issarsi momentaneamente al terzo posto in classifica, in attese dei big match di giornata. Un segnale importante quello fornito dai bianconeri che, sia pur a fasi alterne, sembrano aver assimilato almeno i dettami principali della nuova guida tecnica.

La qualificazione alla prossima edizione della Champions League – volente o nolente – rappresenterà un autentico spartiacque grazie al quale poter perimetrare le possibilità di permanenza di Igor Tudor. I sette punti conquistati nelle ultime tre partite hanno contribuito a dare una scossa importante all’ambiente. Che possa bastare per strappare il pass quarto posto, è un altro tipo di discorso. Piazzamento che, volente o nolente, imprimerà una direzione ben precisa alle ambizioni della ‘Vecchia Signora’ sul mercato e ai possibili obiettivi di Giuntoli molto attivo sia sul fronte entrate che su quello uscite per non farsi trovare impreparato e sfruttare al balzo le diverse occasioni sulle quali i bianconeri hanno puntato le luci dei loro riflettori. A tal proposito, uno dei reparti sotto la lente di ingrandimento dell’area tecnica della Juventus è la difesa, per rinforzare la quale sono attesi tre rinforzi.

Calciomercato Juventus, difesa da rifondare: colpo da 50 milioni in Bundesliga

A fare il punto della situazione sull’argomento è stato Bianconeranews.it, secondo cui la Juve si starebbe muovendo lungo due direzioni parallele ma assolutamente diverse in termini di esborso economico.

Gli occhi di Giuntoli si sarebbero infatti posati da una parte su Nicolò Bertola e Daniele Ghilardi. Centrale difensivo in forza allo Spezia, Bertola si libererà a parametro zero dai liguri e ha già calamitato l’interesse di diverse big di Serie A (tra cui la Juventus). Per il talento dell’Hellas Verona, invece, il club piemontese sarebbe pronto ad inserire nell’affare una contropartita tecnica gradita agli scaligeri (si parla non a caso di Savona). Ma è un altro il profilo che starebbe letteralmente accendendo l’entusiasmo di Giuntoli.

Ci stiamo riferendo a Lukeba, protagonista di un’altra stagione importante con la maglia del Lipsia che ne ha fatto lievitare in maniera importante la valutazione di mercato. Grazie anche a qualche cessione, la Juventus conta di avvicinarsi ai 50 milioni di euro chiesti dal club tedesco (almeno fino a questo momento). La concorrenza di certo non manca (alcuni club della Premier sono pronti a far saltare il banco), ma Giuntoli sta continuando a sondare il terreno alla ricerca di spiragli interessanti.