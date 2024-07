Soulé subito in campo: la Roma brucia le tappe

Calciomercato Roma, Matias Soulé è in arrivo a Trigoria come nuovo rinforzo d’attacco per Daniele De Rossi. I giallorossi bruciano le tappe per il debutto dell’argentino.

Si sblocca il calciomercato estivo in entrata della Roma con Florent Ghisolfi protagonista. Dopo gli arrivi di Sangaré e Le Fée, oltre al secondo portiere Ryan, tra poche ore sbarca nella Capitale il terzino sinistro Samuel Dahl. Il laterale svedese prende numericamente il posto di Leonardo Spinazzola sulla corsia mancina, dove è già stato riscattato Angelino dal Lipsia. Ore di attesa anche per l’arrivo a Roma dell’attaccante esterno Matias Soulé dal ritiro con la Juventus in Germania. La squadra giallorossa potrebbe bruciare le tappe per il debutto del calciatore argentino classe 2003.

Il braccio di ferro tra Roma e Juve per Matias Soulé è terminato con l’intesa economica trovata tra i due club. Florent Ghisolfi ha messo le mani sul talento argentino classe 2003, reduce da una stagione da protagonista in prestito al Frosinone. L’attaccante nato a Mar del Plata ha spinto per vestire il giallorosso, dove troverà i connazionali ed amici Paulo Dybala e Leandro Paredes. Operazione da circa 30 milioni di euro, oltre a percentuale sulla rivendita del 10%, per l’attaccante esterno, che potrà giostrare su più ruoli nello scacchiere offensivo del tecnico giallorosso.

Calciomercato Roma, attesa per Soulé: la data del debutto in campo

Ieri non è sfuggito ai tifosi un indizio social lanciato dall’attaccante argentino. Matias Soulé ha celebrato l’anniversario con la fidanzata scegliendo una foto scattata sotto al Colosseo. Ora si attende solo l’annuncio ufficiale per definire l’ingaggio del nuovo attaccante della Roma.

Secondo quanto scrive ‘Il Messaggero’ per il debutto di Matias Soulé in giallorosso è questione di giorni, se non addirittura di ore. Il quotidiano sportivo svela come l’attaccante argentino possa giocare già domani, nell’amichevole che la Roma disputerà a Trigoria contro il Tolosa. Difficile ma non impossibile secondo il giornale, che aggiunge come sia più semplice vederlo in campo con Dybala e compagni il 3 agosto, quando la Roma a Rieri incontrerà l’Olympiacos.