Addio Milan, ha parlato coi Friedkin: nuova firma con la Roma

Addio Milan, ha parlato coi Friedkin. La capitale aspetta il sentitissimo derby. All’ombra del Cupolone, sponda Roma, non mancano, però, le voci di mercato.

Il pari con la Juventus è ormai il passato. Il futuro immediato si chiama derby. Domenica sera allo Stadio Olimpico sarà la Lazio di Marco Baroni ad accogliere gli uomini di Claudio Ranieri.

Una sfida che ha molto da dire e diversi responsi da dare. Entrambe le formazioni romane puntano infatti dritto alla qualificazione in Champions League e domenica sera è anche uno scontro diretto per acquisire l’Europa più ricca e prestigiosa. Nel frattempo la Roma società continua a pianificare il suo futuro. Le prossime settimane saranno importanti per definire ruoli apicali all’interno dell’area tecnica. Il pensiero corre veloce verso colui che dovrà ereditare lo straordinario lavoro di Claudio Ranieri ma la proprietà americana guarda anche altrove, aprendo ad altre prestigiose collaborazioni.

Addio Milan, ha parlato coi Friedkin. Si avvicina Fabio Paratici

Un nome prestigioso accostato alla Roma. Non un tecnico, non un giocare bensì un dirigente che ha fatto parte della Juventus di Andrea Agnelli: Fabio Paratici.

La rilevante indiscrezione arriva direttamente da Alessio Manieri che l’ha resa nota al popolo giallorosso, e non soltanto, durante la diretta di Asromalive.it su Twitch. Il dirigente piacentino sembrava ad un passo dalla firma con il Milan di Gerry Cardinale salvo poi assistere ad un repentino quanto inspiegabile dietrofront da parte della società rossonera. La famiglia Friedkin ha invece individuato nell’ex direttore sportivo della Juventus il riferimento idoneo per chiedere i giusti consigli in ottica mercato.

Fabio Paratici è ancora sotto squalifica ma può essere contrattualizzato, come confermato dal numero uno della Figc, Gabriele Gravina: “Paratici che come sapete ha una squalifica fino al 20 luglio 2025. Non può operare perché squalificato ma può essere contrattualizzato“. Al momento l’approccio riguarderebbe soltanto buoni consigli per gli acquisti, in seguito si vedrà. La proprietà americana intende proseguire il percorso di crescita della società giallorossa.

Un nuovo prestigioso tecnico e il supporto di un ‘consigliere’ di qualità come Fabio Paratici.