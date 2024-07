Chiesa-Soulé, Motta se l’è fatto sfuggire: doppio annuncio UFFICIALE

Thiago Motta esce allo scoperto con il doppio annuncio ufficiale su Federico Chiesa e Matias Soulé. Ecco le parole del tecnico sui due attaccanti, con l’argentino a un passo dalla Roma.

La Roma è sempre più vicina all’acquisto di Matias Soulé dalla Juventus, dopo che le due società hanno trovato l’intesa economica per l’operazione. Il procuratore dell’attaccante argentino è arrivato nella Capitale per arrivare alla firma del contratto del classe 2003, pronto all’avventura in giallorosso agli ordini di Daniele De Rossi. Il tecnico romanista nelle scorse settimane era stato accostato con insistenza anche al futuro di Federico Chiesa, in uscita dai bianconeri con il contratto in scadenza tra meno di dodici mesi. Ed in questi minuti arrivano le parole di Thiago Motta, che si sbottona sul futuro dei due attaccanti in uscita dalla Juve.

Il tecnico della Juventus ha concesso un’intervista dove ha toccato diversi temi, compreso le manovre del calciomercato estivo in casa bianconera. Dopo gli arrivi di Douglas Luiz e Thuram, oltre a Di Gregorio tra i pali, Cristiano Giuntoli sta cercando di sbloccarsi in uscita. Tra i primi indiziati alla cessione c’è proprio Matias Soulé, ad un passo dalla firma con la Roma di Daniele De Rossi. Ghisolfi ha accontentato le richieste economiche di Cristiano Giuntoli, facendo leva sull’accordo totale con il calciatore, già trovato da tempo. Nel frattempo Thiago Motta si lascia scappare diversi indizi sul fronte delle cessioni in casa bianconera, parlando anche del futuro di Chiesa.

Calciomercato Roma, Thiago Motta allo scoperto: annuncio ufficiale su Chiesa e Soulé

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Motta ha così commentato la situazione intorno a Federico Chiesa: “Fa parte della Juventus in questo momento, poi vedremo.” Immancabile anche un passaggio su quello che riguarda Matias Soulé: “Come tutti gli altri si sta allenando molto bene e fa parte del gruppo. In questo momento sono molto contento di quello che vedo in allenamento.”

Motta offre un parallelismo parlando dei due calciatori, (in questo momento) entrambi in rotta d’uscita dalla Juventus, al pari del difensore Dean Huijsen. Le parole del tecnico bianconero potrebbero anticipare di poco la fumata bianca per la firma di Matias Soulé con i giallorossi.