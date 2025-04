Lo stop a Paratici ribalta Milan e Juve: doppietta Manna-Conte

Il Milan ha un doppio sogno per la prossima estate. Pronto lo scippo dopo il mancato accordo con Paratici. Ecco la situazione

Per il momento l’accordo con Fabio Paratici è saltato: l’ex direttore sportivo di Juventus e Tottenham, che sembrava essere davvero a un passo dal Milan, nel momento della firma del contratto ha avuto dei problemi con il club rossonero. Problemi che vi abbiamo spiegato in questo articolo.

E adesso i rossoneri devono rifare tutto daccapo: rimane in pista Igli Tare, ex Lazio, che si giocava appunto il posto con Paratici, ma rimangono in pista anche altri nomi, stando a quelle che sono le informazioni riportate poco fa da Ilbianconero.com. Uno scippo clamoroso, doppio, non solo alla squadra che si sta giocando lo scudetto – eh sì, avrete capito che parliamo del Napoli – ma anche alla Juventus. Insomma, il Milan a quanto pare vuole fare sul serio.

Doppio assalto del Milan: il sogno è Conte-Manna

Svanita (sempre per il momento, i problemi si potrebbero, anche se difficilmente, risolvere) la possibilità di prendere Paratici, secondo il sito citato prima il sogno a Milanello sarebbe quello di portare in rossonero non solo Antonio Conte (il suo futuro è sempre in bilico), ma anche Giovanni Manna. Sì, proprio l’ex dirigente della Juventus che anche i bianconeri avrebbero contattato, nuovamente, per la prossima stagione.

“Il club rossonero – si legge – tenterà un nuovo affondo, ma la trattativa non sarà semplice: Aurelio De Laurentiis, forte del contratto ancora lungo del giovane dirigente campano, non sembra intenzionato a lasciarlo partire”. Il sogno, quindi, potrebbe rimanere anche tale qualora DeLa non dovesse dare il proprio via libera alla questione. Anche se come abbiamo appena letto i rossoneri un tentativo lo faranno, eccome, per portare a Milano un duo che, in questo momento, sta riuscendo a tenere testa all’Inter.