Via libera Allegri: accordo saltato prima della firma

Un accordo saltato nel momento in cui sembrava tutto fatto. Capita: quando si deve mettere nero su bianco, e stare attenti a tutte quelle che sono le clausole e così via, allora le parti possono trovarsi in molta difficoltà. Lo sappiamo, è successo altre volte e chissà quante altre volte ancora succederà.

E non capita solamente solamente con i calciatori, ma anche con i dirigenti: Paratici sembrava ad un passo dal Milan e invece, questa mattina – così come riportato in esclusiva da calciomercato.it – sono sorti dei problemi. Dovuti alle clausola, ovviamente. Sì, perché nonostante l’intesa economica tra il Milan e l’ex dirigente della Juventus era già stata trovata, ci sono delle questioni prettamente legali (sappiamo che Paratici arriva da una squalifica con un processo che non è ancora finito) che hanno fatto saltare il banco. Non sappiamo se in maniera definitiva, ma al momento le cose stanno così.

E con un direttore sportivo diverso – adesso il nome caldo è quello di Tare, ex Lazio – dentro al Milan e in generale in tutta la Serie A possono saltare quelli che sono gli equilibri per il valzer delle panchine del prossimo anno. Di cambi ce ne dovrebbero essere parecchi, lo sappiamo, e uno riguarda anche la Roma. Alla Roma, oltre Pioli, De Zerbi e compagnia cantante, è stato accostato anche Massimiliano Allegri. Il livornese, fermo da quasi un anno dopo l’esonero dalla Juventus, è pronto a tornare in panchina. Ma se con Paratici sarebbe stato difficile andare al Milan, questo ribaltone clamoroso e inaspettato potrebbe senza dubbio cambiare di nuovo le carte in tavola.

Non essendoci nulla di ufficiale, e questa ne è un’ulteriore prova lampante, non si può dare nulla per certo e nulla per scontato. Quello che si può affermare è che Allegri, a questo punto, potrebbe anche tornare in corsa per la panchina dei rossoneri per il prossimo anno. Valzer e panchine scorrevoli. Il fermento è iniziato da un pezzo.