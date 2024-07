Roma scatenata, l’agente è già in città per gli ultimi dettagli dell’affare. Incontro proprio in queste ore per limare i dettagli. Ci siamo davvero

L’agente è in città per sistemare gli ultimi dettagli. Quindi, nel momento in cui metterà nero su bianco quello che già era stato accettato telefonicamente, ci sarà il via libera. Insomma, ci siamo. Oggi potrebbe essere realmente la giornata di Matias Soulé alla Roma.

Chi rappresenta il giocatore, vale a dire Martin Guastadisegno, in queste ore è atterrato nella Capitale per parlare con il club capitolino: ci sono da limare gli ultimi dettagli – si parla di un contratto di 5 anni a 2 milioni di euro a stagione più bonus – prima del definitivo via libera. Nel mentre, la Roma, sta parlando con la Juventus per quello che realmente manca alla chiusura. Nulla a dire il vero, visto che tutto è confermato. Ma si lavora per la percentuale sulla rivendita. Insomma, banalità.

Soulé, l’agente dell’argentino è a Roma

Possiamo tranquillamente affermare, ancora una volta, che Soulé sarà un giocatore della Roma nelle prossime ore dopo l’accelerata decisiva di ieri sera di Ghisolfi che ha chiuso l’affare per 26 milioni di euro come base fissa, più due milioni di bonus che si raggiungeranno tranquillamente, più altri 2 un po’ più difficili e legati alle presenze del calciatore e ai risultati ottenuti dal club.

Questo in linea di massima l’accordo. E dopo quelle che sono le ultime cose da sistemare in queste ore verranno programmate le visite mediche che, magari, Soulé potrebbe svolgere anche nella giornata di domani e poi unirsi al gruppo sabato, immediatamente, quando gli uomini di Daniele De Rossi affronteranno in amichevole il Tolosa a Trigoria. Potrebbe essere l’occasione giusta, la prima, per vedere l’argentino con i nuovi colori.