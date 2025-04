Non solo Frattesi: nuovo affare tra Roma e Inter dopo Zalewski

Non solo Frattesi, Il feeling tra Inter e Roma in ambito di calciomercato potrebbe proseguire la prossima estate.

Al momento Inter e Roma sembrano in tutt’altre faccende affaccendate ma quando si parla di mercato c’è sempre tempo per una telefonata o per uno scambio di idee magari durante un’assemblea di Lega.

Inter e Roma da qualche tempo si scambiano sguardi interessati. Ognuna delle parti cerca il proprio tornaconto che può avere il volto di un giocatore o l’aspetto di un milionario bonifico. Nerazzurri e giallorossi hanno più volte dialogato, discusso e forsanche alzato un po’ la voce in almeno un paio di sessioni di mercato. Il motivo arreca in calce il nome di Davide Frattesi. Il centrocampista romano dell’Inter è un obiettivo dichiarato, e datato, della Roma. Finora la società giallorossa non è riuscita a spuntarla. L’ha spuntata invece l’Inter che dalla società capitolina ha prelevato in prestito l’esterno Nicola Zalewski.

Non solo Frattesi, ora c’è anche Josep Martinez

Il sogno Frattesi rimasto tale per la Roma ed il prestito Zalewski che invece è destinato alla più felice delle conclusioni dopo che l’esterno pare abbia conquistato la fiducia di Simone Inzaghi. Sulla tratta Milano-Roma, a breve, potrebbe però spuntare un nuovo affare.

La Roma ci riprova a concludere un affare con la società nerazzurra e questa volta l’obiettivo lo rivela direttamente interlive.it. Trattasi di Josep Martinez, classe 1998, portiere spagnolo dell’Inter. Acquistato dal Genoa, per la cifra di 13,5 milioni di euro più bonus che può raggiungere la cifra massima di un altro milione e mezzo per portare il totale a 15, ha rappresentato l’investimento più importante dell’Inter nella scorsa sessione estiva di mercato. L’estremo difensore spagnolo non ha avuto molte occasioni per mettersi in mostra ma quando ne ha avuto la possibilità ha mostrato le sue indiscutibili qualità. La Roma lo osserva con attenzione perché la situazione riguardante Mile Svilar non lascia dormire sonni tranquilli ai dirigenti giallorossi dal momento che il numero uno belga naturalizzato serbo, potrebbe lasciare la società capitolina attratto dalle sirene, e dalle sterline, della Premier League.

Inter e Roma sembrano pertanto destinate a rincontrarsi. Lontane, però, dal terreno di gioco e da occhi indiscreti.