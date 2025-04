Lookman dopo Osimhen: la Juve chiude subito

La Juventus chiude tutto di fretta, le ultime di calciomercato sono una vera e propria bomba: spunta anche Lookman dopo Osimhen.

In casa Juventus si respira un’aria nuova, ma ancora intrisa di interrogativi. Dopo settimane turbolente e un rendimento altalenante, la Vecchia Signora ha affidato la propria panchina a Igor Tudor, subentrato a sorpresa a Thiago Motta. Il cambio in corsa ha l’obiettivo di dare una scossa a una squadra in calo fisico e mentale, reduce da prestazioni poco convincenti in campionato.

Il calendario non aiuta: domenica sera, ci sarà lo scontro con la Roma di Claudio Ranieri, diretta concorrente nella corsa Champions. Uno scontro che sa di spareggio, con le due formazioni separate da appena quattro punti. La Juventus è chiamata a difendere un vantaggio sempre più risicato sulle inseguitrici, mentre i giallorossi sognano l’aggancio proprio ai bianconeri.

Tudor, nel frattempo, lavora per restituire solidità a una squadra che ha smarrito le proprie certezze. Il tecnico croato ha riportato ordine difensivo e chiede maggiore verticalità, affidandosi alla leadership di giocatori esperti come anche lo stesso Dusan Vlahovic, quest’ultimo al centro di molte voci di mercato.

Osimhen alla Juve e intreccio con Lookman: coinvolto il solito Manchetser United

È proprio il mercato il grande tema che aleggia sopra la Continassa. In particolare, tiene banco il pressing deciso della Juventus su Victor Osimhen. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, i bianconeri stanno spingendo “più che mai” per assicurarsi il centravanti nigeriano in estate. Osimhen, oggi in prestito al Galatasaray dopo l’uscita burrascosa dal Napoli, ha messo a segno 28 reti in 32 presenze, attirando l’interesse di diversi top club europei.

Su di lui è forte anche il Manchester United, pronto a rivoluzionare l’attacco. Con Hojlund e Zirkzee possibili partenti, i Red Devils considerano Osimhen il principale obiettivo per il ruolo di punta titolare. Ma non è l’unico nome sulla lista: anche Ademola Lookman dell’Atalanta è monitorato come possibile seconda punta per i Red Devils, in un pacchetto offensivo che si preannuncia di altissimo profilo.

La Juventus, dal canto suo, potrebbe cedere Vlahovic, osservato speciale da Aston Villa e altri club di Premier, per finanziare l’operazione Osimhen, favorita da una clausola rescissoria da 75 milioni di euro. Un investimento importante, che testimonierebbe la volontà della società di tornare competitiva anche sul palcoscenico europeo. E chissà che la sfida con la Roma non sia il primo passo per un nuovo ciclo.