Calciomercato Roma, beffa in casa per Ghisolfi: addio a zero

La Roma giocherà domenica sera con la Juve, ma prima ci sono delle novità di calciomercato.

La Roma di Claudio Ranieri, dopo aver battuto il Lecce ormai quasi una settimana fa, ha di fronte a sé un match decisivo nella corsa Champions League. Domenica sera, infatti, sul prato dello Stadio Olimpico è attesa la ‘nuova’ Juventus di Igor Tudor.

Questa gara, di fatto, sarà fondamentale per la Roma per aumentare le proprie speranze di staccare il pass per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Anche perché il Bologna quarto giocherà il monday night al Renato Dall’Ara contro il Napoli di Antonio Conte.

In caso di successo contro la Juve, quindi, la squadra agli ordini di Claudio Ranieri riuscirebbe a realizzare un grandissimo passo per il concludere questo campionato al quarto posto. Tuttavia, in attesa della gara di domenica sera contro la ‘Vecchia Signora’, in casa Roma bisogna registrare una beffa in sede di calciomercato.

Calciomercato Roma, Ghisolfi beffato proprio dall’Everton dei Friedkin: i dettagli

Secondo quanto riportato dal media inglese ‘TBR Football’, infatti, il team giallorosso è stata beffato proprio dalla squadra con cui condivide la proprietà dei Friedkin: l’Everton. I ‘Toffees’, infatti, avrebbero individuato in Victor Lindelof come il rinforzo perfetto per il proprio reparto arretrato.

Il centrale svedese arriverebbe da parametro zero, visto che non rinnoverà il proprio contratto con il Manchester United in scadenza il prossimo 30 giugno. Lo stesso Lindelof ha aperto all’ipotesi di restare in Premier League e giocare per squadre come l’Everton di Moyes.

Anche la Roma era stata accostata all’ex Benfica. Quest’ultimo, però, sembra essere destinato a giocare ancora per un club del campionato più seguito al mondo: la Premier League.