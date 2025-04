Blitz Friedkin per il nuovo allenatore: sì chiude al terzo tentativo

Blitz Friedkin per il nuovo allenatore. C’è l’ok di Ranieri e il tutto si potrebbe fare al terzo tentativo. Ormai è volata decisiva. Ecco il nome

Una settimana fa a Trigoria nella conferenza stampa prima del Lecce, Claudio Ranieri aveva detto no a Gian Piero Gasperini. No, non sarà l’attuale tecnico dell’Atalanta l’erede di Sir Claudio sulla panchina della Roma. Le condizioni chieste ai Friedkin non possono essere accontentate: una rivoluzione che i giallorossi in questo momento non si possono permettere.

E allora ecco che nel gioco dei nomi, degli incontri, di tutto quello che ruota attorno ad una scelta così importante, possono e devono intervenire i Friedkin. Lo ha sottolineato anche Ranieri: lui e Ghisolfi presenteranno una lista – o lo hanno già fatto – alla proprietà, che darà il via libera per l’accordo. E a quanto pare un nome caldissimo c’è.

Blitz dei Friedkin: si chiude con Pioli

Il profilo è quello di Stefano Pioli. Che torna in ballo – spiega Il Messaggero in edicola questa mattina – per la terza volta. Se n’era parlato prima di Luis Enrique e prima di Juric, un po’ di mesi fa. Ma l’ex Milan aveva appena accettato la panchina dell’Al Nassr quindi non poteva in nessun modo prendere e salutare tutti. Ma sappiamo benissimo che esiste quella clausola sul contratto che gli permetterebbe di liberarsi alla fine di questa stagione per accettare l’offerta della Roma.

E il giornale citato prima svela, inoltre, che i Friedkin starebbero per tornare in città per il blitz decisivo. Quello che potrebbe mettere fine alle voce, alle insinuazioni, a tutto quello che abbiamo sentito dietro la scelta del nuovo allenatore. Pioli ha la benedizione di Ranieri che lo stima, ed è una cosa reciproca visto che il tecnico emiliano lo vede con una maestro, al pari di Trapattoni e Bagnoli. Potrebbe essere lui, anche per via di quel “forse all’inizio non sarà accettato, ma credo di sì” sempre di Claudio che ha dato sicuramente un’indicazione.