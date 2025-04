Addio Manchester United: alla Roma per 25 milioni

Il Manchester United si tira fuori e la Roma ha la possibilità di chiudere il colpo per 25 milioni. L’erede di Hummels è stato trovato da Ghisolfi

Alla ricerca dell’erede di Hummels. La Roma, come sappiamo, alla fine della stagione saluterà sicuramente il difensore tedesco che, con molta probabilità tornerà in Germania. E Ghisolfi, da un po’ di tempo, sta valutando quelle che sono le opzioni che offre il mercato sulla questione.

Di nomi ne sono circolati parecchi nel corso delle ultime settimane. E ne sta circolando uno, con maggiore insistenza, negli ultimi giorni. Intanto c’è da dire che una delle big europee che lo avrebbero messo nel mirino – secondo le informazioni che in questo caso sono state riportate da transferfeed.com – si è tirata fuori. Sì, nonostante per un certo periodo si sia parlato pure del Manchester United, adesso i Red Devils avrebbero deciso di mollare la presa. E la Roma c’è.

Calciomercato Roma, interesse per Medina

Il profilo è quello del difensore del Lens – che ha rinnovato la scorsa estate fino al 2028 – Facundo Medina. Nonostante la fresca firma sul contratto, tra le parti si è raggiunto un accordo per un addio, qualora arrivasse l’offerta, per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. E questa stuzzica la Roma e non solo.

Sempre il sito citato prima sottolinea, come, il Bayer Leverkusen, il Marsiglia e il Crystal Palace siano interessate alle prestazioni del giocatore. E di certo non è semplice riuscire ad arrivare a dama: la concorrenza rimane comunque importante. Con il Lens, inoltre, come sappiamo, è saltato il trasferimento di Danso la scorsa estate dopo le visite mediche del calciatore. Diciamo che tra i due club, anche per via di alcuni comunicati non certo concilianti dei francesi, non sono così sereni. Ma tutto si potrebbe mettere alle spalle con 25 milioni di euro. I soldi riescono sempre ad aggiustare le cose.