Roma-Juventus si tinge d’azzurro: assegno pronto per riportarlo in Italia

Roma-Juventus andrà in scena domenica sera allo Stadio Olimpico. Una sfida che potrebbe avere una gustosa appendice in ottica mercato. Per quale profilo?

La primavera è arrivata e nel calendario delle società di calcio è arrivato il momento di pensare alla stagione che verrà. In primavera si iniziano ad inquadrare gli obiettivi da perseguire. I risultati che si intendono ottenere ed i prospetti giusti per raggiungerli.

C’è ancora tempo prima che la sessione stiva di calciomercato apra i battenti ma tutti sono già all’opera. Ora non conta più giocare d’anticipo individuando prima degli altri talenti nascosti poiché l’intera concorrenza è già scesa in campo ed i talenti nascosti li ha individuati anch’essa. Ora l’abilità maggiore è acquistarli prima degli altri trovando la via più breve per accaparrarseli. Da adesso in poi, fino all’intera durata del mercato estivo vedremo, sempre più spesso, due o più club scontrarsi frontalmente per un comune obiettivo. Di volta in volta una avrà la meglio sulle altre fino alla sfida successiva.

Roma-Juventus si tinge d’azzurro. Dove si accaserà Lorenzo Pirola?

Anche la Roma e Florent Ghisolfi, direttore sportivo giallorosso, sono all’opera alla ricerca dei giocatori giusti per il nuovo progetto. Anche la Roma ha individuato qualche profilo giusto sul quale, però, si sono posati anche ‘altri’ occhi.

Come nel caso di Lorenzo Pirola, come ci racconta transferfeed.com. Classe 2002 Lorenzo Pirola è difensore dell’Olympiacos nonché della nazionale Under-21 italiana di cui è anche il capitano. Il difensore azzurro in terra di Grecia sta mostrando il suo reale valore tanto da attirare su di sé le attenzioni di club di prima fascia della nostra Serie A. E se all’inizio si parlava soltanto di Juventus e Napoli ecco che sul difensore di Carate Brianza si sono posati gli sguardi molto interessati della Roma. Al momento l’Olympiacos non sembra essere attratto dall’idea di cedere il difensore acquistato soltanto la scorsa stagione dalla Salernitana dietro compenso di 3 milioni di euro. Il fascino di una ‘grande’ del calcio italiano potrebbe però cambiare le carte in tavola e di fronte all’offerta giusta il club ellenico potrebbe rivedere le sue posizioni.

Domenica sera lo Stadio Olimpico ospiterà il ‘classico’ Roma-Juventus. Una sfida che potrebbe non finire al triplice fischio dell’arbitro.