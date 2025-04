Lascia la Roma per l’Inter: ha vinto Inzaghi, Friedkin già avvisati

Un giocatore ha deciso di lasciare la Roma per trasferirsi all’Inter guidata da Simone Inzaghi.

Dopo aver battuto il Lecce con il gol di Artem Dovbyk, di fatto, la Roma ha di fronte a sé uno scontro diretto nella lotta al quarto posto. Domenica sera, infatti, gli uomini di Claudio Ranieri giocheranno in casa contro la Juve di Igor Tudor.

In caso di successo, dunque, la Roma raggiungere la ‘Vecchia Signora’ a 55 punti, sperando poi in un passo falso del Bologna il giorno successivo contro il Napoli. Anche se lo stesso Ranieri, esattamente nella classica conferenza stampa di presentazione del match, ha ribadito le difficoltà che dovrà affrontare la sua squadra.

Come ammesso dal tecnico giallorosso, infatti, la Juventus è sicuramente un’altra squadra da quando Igor Tudor ha preso il posto di Thiago Motta. Ma per la Roma, prima di un match così importante per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, ci sono anche delle novità in sede di calciomercato.

Roma, l’Inter vuole chiudere per un giocatore di proprietà della Roma: ecco gli ultimi aggiornamenti

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Nicolò Schira, giornalista e tra i massimi esperti di mercato, Nicola Zalewski ha preso la decisione di restare all’Inter anche al termine di questa stagione. Per il polacco è un pronto un contratto fino al 2029, visto che la ‘Beneamata’ sta considerando sempre di più di attivare l’opzione di acquisto di 6 milioni di euro.

Nicola Zalewski, dunque, è pronto a dire addio definitivamente alla Roma, squadra con cui ha giocato per la bellezza di dieci anni. L’esterno polacco, di fatto, è stato bravissimo a convincere in due mesi Simone Inzaghi a riscattarlo.