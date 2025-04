Addio Roma con la clausola: spunta la foto con la nuova maglia

Spunta una clamorosa foto che ritrae un giocatore già con la nuova maglia: la clausola potrebbe portare ad un addio alla Roma già quest’estate

Il mercato non è ancora iniziato ma le strategie per la prossima stagione si stanno facendo in questo momento. Ghisolfi e Ranieri devono cercare di costruire la rosa più competitiva possibile, al netto di qualche cessione e dei paletti del Financial Fair Play.

Ci risiamo. La Roma non è ancora certa di poter trattenere quelli che lo stesso Ranieri ha definito i suoi pilastri. In una conferenza stampa di qualche tempo fa, il tecnico di San Saba era stato chiaro nel definire alcuni giocatori più importanti di altri all’interno dello spogliatoio giallorosso. Per esperienza, carisma ed esperienza internazionale, Paredes, Dybala e Hummels, erano le architravi su cui Sir Claudio ha ricostruito la Roma. Nella lunga cavalcata che ha portato i giallorossi a ridosso della zona europea che conta, i tre si sono alternati e non sempre sono stati a disposizione.

Poi nel corso delle ultime settimane le colonne si sono sgretolate, sotto i colpi dei problemi fisici e delle scelte di mercato. Si perché Hummels ha deciso a livello personale di non rinnovare il contratto e di smettere con il calcio giocato, tra l’altro comunicandolo senza avvisare prima la società. Dal canto suo Paulo Dybala si è ritrovato a fare i conti con uno degli infortuni più gravi della sua carriera, che lo terrà fermo sino all’inizio della nuova stagione. E Paredes? Per lui parla sempre il padre.

La Roma rischia di perdere Paredes: il padre insiste con il Boca

Il rinnovo di contratto che la Roma ha firmato con Leandro Paredes è arrivato già da tempo, ma con il giallo clausola. Si perché il centrocampista argentino rimarrà sino al 30 giugno del 2026, salvo l’intervento del Boca. Anche se non c’è nulla di scritto, come ribadito dalla Roma, esiste un accordo tra le parti per cui se gli argentini pagheranno 3,5 milioni di euro di clausola rescissoria, Paredes può partire anche nel giugno 2025.

Se ultimamente si erano acquietate le voci dell’addio imminente, a rinfocolare il tutto ci ha pensato il padre del regista giallorosso. Daniel Paredes è tornato “a colpire” su Instagram, con una storia che vede una bella foto del figlio al centro della scena con la maglia del Boca. altro indizio che qualcosa si sta muovendo? Di certo con questi presupposti mai dire mai.