Sky, Roma su Vergara: corsa a tre in Serie A

L’esterno del Napoli può lasciare il club partenopeo in estate

Nella fase in cui Antonio Conte ha dovuto fronteggiare il picco dell’emergenza infortuni, Antonio Vergara è riuscito a sfruttare le sue occasioni, collezionando tre gol e quattro assisti in diciannove presenze. Proprio sul più bello, tuttavia, la sua stagione è stata frenata dall’infortunio alla fascia plantare che lo ha tenuto fuori dai giochi fino alla terzultima giornata.

Ciononostante, il fantasista 23enne è diventato uno dei nomi più chiacchierati del Napoli sul calciomercato, calamitando su di sé anche le attenzioni di diversi club italiani, Roma compresa.

Secondo Sky Sport il club giallorosso sta monitorando la situazione del calciatore, ma sta partecipando ad una corsa a tre che comprende anche l’Atalanta e il Como, fermo restando che gli obiettivi principali sulle fasce sono altri.