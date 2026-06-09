Roma, svolta Greenwood: ora c’è l’accordo

Sprint del club giallorosso per l’attaccante inglese del Marsiglia

Ormai da settimane, Gian Piero Gasperini ha individuato in Mason Greenwood il suo uomo ideale per le fasce d’attacco. Autore di ben 26 gol in stagione, l’attaccante inglese è stato al centro della disputa elettorale in casa Fenerbahçe, ma la sconfitta di Safi ha fatto saltare l’accordo quadriennale da 7-8 milioni di euro a stagione raggiunto con il calciatore.

Ora , la strada per la Roma è un po’ più in discesa, anche perché le altre concorrenti, Atletico Madrid su tutte, non hanno ancora mosso passi così concreti, a differenza dei giallorossi che, pur senza l’ufficialità di Tony D’Amico, sono al lavoro da settimane attraverso intermediari.

Un lavoro che, secondo il Corriere dello Sport, ha portato al raggiungimento di un accordo di massima con il padre dell’ex Manchester United sulla base di più di 4 milioni netti a stagione più bonus. Una cifra che arriva a toccare il tetto massimo fissato dal club per gli ingaggi e che testimonia la volontà dei Friedkin di accontentare Gasp.

Gettate le basi con il ragazzo, a breve a Marsiglia arriverà una prima offerta da 40 milioni di euro con bonus. Ancora distante dai 55 milioni chiesti dai provenzali, ma comunque utile a far capire come le intenzioni siano più che serie.