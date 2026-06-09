Scambio con la Juve e addio Roma: Spalletti appone il sigillo

Calciomercato Roma, la maxi trattativa con la Juventus rischia di tagliare fuori i giallorossi: la scelta è stata fatta

A caccia di occasioni, la Roma non vuole precludersi alcun tipo di possibilità e sta continuando a scandagliare il mercato alla ricerca di soluzioni interessanti. Il focus principale dei giallorossi è chiaramente rivolto all’attacco, ma occhio alle novità.

Tra piste alternative e cavalli di ritorno, ad esempio, il profilo di Frattesi continua ad aleggiare senza soluzione di continuità in casa Roma. Apprezzata da Gasperini, la mezzala dell’Inter è al centro dei discorsi (al momento solo esplorativi) tra i due club; spifferi che potrebbero allargarsi a comprendere anche altri nomi (tra cui Ndicka).

L’ex centrocampista del Sassuolo, però, figura anche nella lista dei desideri della Juventus. Dopo aver provato a capire i margini di margini di manovra in estate, infatti, i bianconeri sono pronti a tornare alla carica proprio su input di Spalletti che apprezza molto la duttilità e le spiccate doti nell’inserimento dell’italiano per il quale sarebbe pronto anche a “sacrificare” delle pedine.

Come riferito da Sportitalia, infatti, non è affatto da trascurare l’ipotesi che Juve e Inter possano ragionare su uno scambio visto il gradimento espresso dai nerazzurri per Cambiaso, visto come principale alternativa a Palestra qualora l’Atalanta non dovesse abbassare le sue pretese.

Un intreccio che in realtà tocca anche Carlos Augusto, altro nome nella lista dei desideri sia di Spalletti che di Gasperini: le scintille sull’asse Roma-Milano-Torino, insomma, sono più vibranti che mai.