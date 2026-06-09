Calciomercato: scambio con Pio Esposito e addio Roma

Bomba di mercato sul giovane attaccante dell’Inter e della Nazionale italiana

Autore di due gol nelle amichevoli dell’Italia targata Baldini contro Lussemburgo e Grecia, Pio Esposito ha concluso al meglio la stagione che lo ha consacrato nel calcio dei grandi. Grazie alla fiducia di Cristian Chivu, il ragazzo è riuscito a mettersi in mostra con la maglia dell’Inter, sia in campionato che in Europa.

Tra tutte le competizioni, l’attaccante 19enne è riuscito ad arrivare in doppia cifra (7 gol in campionato, 2 in Champions League e 1 in Coppa Italia), rivelandosi un’alternativa importante e credibile alla Thu-La.

Complici le buone prestazioni in maglia azzurra, il suo nome è tornato a circolare con forza anche nei corridoi del calciomercato. Le ultime indiscrezioni parlano, ad esempio, della presenza di diversi scout inglesi nelle due amichevoli dell’Italia proprio per ammirare da vicino Pio.

Secondo Team Talk, tra i club più interessati ci sarebbe il Manchester United. Il media inglese, nel confermare la stima dell’Inter nei confronti di Joshua Zirkzee, seguito anche dalla Roma, lascia trapelare l’ipotesi di un’operazione allargata tra Red Devils e nerazzurri, ma ad oggi, Beppe Marotta e Piero Ausilio non hanno alcuna intenzione di cedere Esposito.