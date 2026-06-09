Allarme Greenwood: l’annuncio che spaventa la Roma

È Mason il grande obiettivo di mercato dei giallorossi, arriva un ultimo aggiornamento
La Roma non molla Mason Greenwood e dopo la nomina ufficiale di Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo presenterà un’offerta ufficiale al Marsiglia per sfruttare al meglio l’intesa di massima raggiunta con il calciatore.
A preoccupare Gian Piero Gasperini e la squadra giallorossa, nelle ultime ore ci hanno tuttavia pensato alcune dichiarazioni provenienti dalla Turchia, che non escludono sorprese da Istanbul nonostante la sconfitta di Safi alle elezioni.
Aziz Yıldırım, presidente del Fenerbahçe appena rieletto, secondo alcune dichiarazioni riportate dal giornalista Sercan Hamzaoglu ha riaperto il dossier: “Se Greenwood ci servirà, lo prenderemo. Analizzeremo come ricostruire la rosa con il nostro comitato e decideremo cosa fare con questo trasferimento”.